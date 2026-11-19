Del 20 al 22 de noviembre de 2026, el Parque Alberti en La Plata se transformará en una "Pequeña Italia" al aire libre. Con entrada libre y gratuita, el mega evento reunirá más de 80 stands gastronómicos, cocina en vivo con reconocidos chefs, espectáculos culturales y una masiva convocatoria.

A solo 50 minutos del Obelisco, la Ciudad de La Plata recibirá la novena edición del Festival de la Gastronomía Italiana, consagrado como el evento de este tipo más grande del país. La cita tendrá lugar el fin de semana largo del viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el pintoresco Parque Alberti (Avenida 25 y 38), con entrada totalmente libre y gratuita para toda la familia.

Festival de la Gastronomía Italiana

Tras ediciones previas que superaron los 30.000 asistentes, el festival redobla la apuesta con una propuesta ambiciosa que fusiona la identidad italo-argentina, el turismo y el desarrollo económico regional. El evento, organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y declarado de Interés Municipal, promete tres jornadas a pura tradición y sabores auténticos que van desde la pizza napolitana a los cannolis sicilianos.

El corazón del festival latirá en su impactante patio gastronómico, donde los visitantes podrán recorrer más de 80 stands con comidas típicas de las distintas regiones de la península. La oferta culinaria incluirá la auténtica pizza napolitana, pastas artesanales, porchetta y panzerotti tradicionales. También dirán presentes los clásicos imperdibles como el tiramisú, la sfogliatella, los cannolis sicilianos y los helados artesanales.

Festival de la Gastronomía Italiana

La propuesta también incluirá un mercado de productores con stands regionales con quesos, fiambres de campo, salames y chacinados de primer nivel para degustar en el lugar o llevarse a casa. Además, habrá bodegas boutique nacionales, maridajes con vinos italianos y barras de gin artesanal premiado.

Más allá de los sabores, el festival propone una experiencia multisensorial. El público podrá disfrutar de clases magistrales de cocina en vivo con referentes del rubro —incluyendo al reconocido chef David «El Tano» Veltri— quienes compartirán los secretos de la dieta mediterránea.

Festival de la Gastronomía Italiana

El escenario principal vibrará con música y danzas típicas a cargo de delegaciones de diferentes colectividades italianas, shows multimedia y seminarios culturales. Además, habrá stands informativos dedicados a la enseñanza del idioma italiano y promoción de turismo hacia las regiones de origen de la península, como así también talleres de cerámica, sorteos de viajes y diversos premios para quienes participen y espacios con juegos para los más chicos.