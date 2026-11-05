Revelaron quién es la famosa actriz que interpretará a Anna en "Frozen, El Musical"

Frozen, El Musical, la adaptación teatral de la película Frozen, llegará al Teatro Gran Rex en mayo de 2027 y se conoció a una de las protagonistas.

Tras el extraordinario éxito de Matilda, School of Rock, La Sirenita y Charlie y la fábrica de chocolate, Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de algunos de los musicales familiares más queridos y exitosos de los últimos años en Argentina, anuncian la llegada de Frozen, El Musical en 2027.

En las últimas horas se confirmó que Albana Fuentes interpretará a Anna, la hermana de Elsa. La artista que brilló en La Sirenita se prepara para dar vida a uno de los personajes más queridos del universo Disney, en una historia que ha conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo.

La propia Albana publicó en sus redes sociales un video a modo de adelanto y generó expectativas.

Además, Disney abrió la convocatoria para elegir a la actriz que se ponga en la piel de Elsa.

Las audiciones para elegir a la reina de Arendelle sobre el escenario comenzarán entre la segunda y tercera semana de noviembre de este año, se realizarán en el Teatro Gran Rex y ya se conocieron los requisitos para poder participar.

Las aspirantes deberán tener o aparentar tener entre 21 y 28 años con gran dominio vocal en teatro musical contemporáneo, con dominio de su mix voice y sonidos belting abarcando un rango vocal determinado: Mi3 – Mi♭5.

La magia del exitoso clásico de Disney desembarcará en la emblemática Avenida Corrientes, en el mítico Gran Rex, con funciones a partir de mayo de 2027. Una producción que promete volver a reunir a grandes y chicos alrededor de una historia que celebra el amor entre hermanas, el valor, la amistad y la importancia de ser uno mismo.

Con esta nueva apuesta, los productores renuevan su compromiso con el crecimiento del teatro musical de gran formato en Argentina, acercando al público espectáculos que despiertan emociones, crean recuerdos inolvidables y se convierten en experiencias compartidas para toda la familia.

"Cada nuevo título de Disney representa un enorme desafío artístico y de producción, pero también una oportunidad única para seguir acercando historias que han inspirado a generaciones enteras de espectadores. Estamos muy orgullosos de sumar Frozen, El Musical a nuestro recorrido y de continuar fortaleciendo la tradición del teatro musical de nivel internacional en Argentina", expresó Carlos Rottemberg, uno de los productores del espectáculo.