Eduardo Feinmann fue el gran ganador de los Martín Fierro de Cable 2026: quiénes se llevaron las estatuillas

La gala de los Premios Martín Fierro de Cable 2026, conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe consagró con la máxima distinción al periodista y conductor Eduardo Feinmann. Mientras que A24 fue la señal más premiada.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann al recibir el Martín Fierro de Oro?

Luis Ventura fue el encargado de abrir la ceremonia. En su discurso defendió el trabajo de APTRA, entidad de la que es su presidente. "No nos damos cuenta del valor que tenemos. Bueno, el Martín Fierro está para eso. Aunque a alguno mal que le pese, estamos justamente para refrendar y para reafirmar que los medios de comunicación argentinos son de los mejores del mundo", afirmó.

En tanto, Eduardo Feinmann fue otro de los grandes protagonistas de la entrega de los premios. El periodista se llevó la estatuilla de Oro, el máximo reconocimiento de la ceremonia, después de haber sido distinguido por su labor en la conducción masculina en A24.

Frente al atril, el conductor mostró su orgullo por obtener un reconocimiento que también recibieron colegas suyos a los que, según dijo, admira profundamente: "Gracias. Qué momento, Dios. Este premio para mí es un honor y una gran responsabilidad. Tener este premio, que es el mismo premio que ganaron, por ejemplo, Nelson Castro, el Gato Silvestre, Marcelo Bonelli, Luis Novaresio, entre otros. Para mí es lo más".

Finalmente, Feinmann habló de la esencia de la profesión que ejerce: "Hacer periodismo es incomodar, incomodar a quien sea. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los santos días, sin importar a quién se incomoda. Gracias a todos".

Por su parte, Luis Novaresio recibió una estatuilla por Luis Novaresio Entrevista, de A24, en la categoría Entrevistas. "Intentar hablar con los que piensan distinto, aprender de los que piensan distinto, cuidar la palabra, no someternos al diálogo de los insultos", señaló en su discurso.

En tanto, A24 fue la señal más premiada de la nómina, con seis distinciones, entre ellas las correspondientes a servicio de noticias, producción integral, conducción femenina y conducción masculina.

La ceremonia también tuvo un espacio para los homenajes. Se reconocieron los 30 años de trayectoria de Canal A, Canal Rural y Canal 26, mientras que Eduardo Eurnekian recibió una distinción por su aporte al desarrollo de la televisión paga en la Argentina.

Sergio Lapegüe y Marina Calabró condujeron la gala de premiación

El tradicional In Memoriam recordó a personalidades fallecidas durante el último año, entre ellas Chiche Gelblung, el Negro González Oro y Ernestina Pais.

Todos los ganadores del Martín Fierro de Cable 2026

- Oro: Eduardo Feinmann.

- Señal de noticias: A24.

- Interés general: Duro de Callar.

- Magazine: Mañanas Picantes.

- Programa económico: Economía & Real Estate.

- Programa periodístico: WiFi.

- Cultural/Educativo: Mi país.

- Entrevistas: Luis Novaresio Entrevista.

- Arte, moda y tendencia: Mandinga Tattoo.

- Noticiero diurno: Siempre Noticias.

- Noticiero central: Diario de las 20.

- Programa deportivo: Paso a Paso.

- Periodístico deportivo: TN Deportivo.

- Musical: Cultura DJ.

- Infantil/Juvenil: Selenkay.

- Documental: Octubre TV.

- Temas médicos: Doctor C.

- Culinario: Maestros de la Medialuna.

- Programa rural: Tranquera Abierta.

- Turismo y tiempo libre: Turismo Argentina.

- Servicios: El Defensor.

- Entretenimientos/Reality/Humor: Tarico Fake News.

- Producción integral: A24.

- Labor humorística: Ariel Tarico.

- Conducción femenina: Marina Calabró.

- Conducción masculina: Eduardo Feinmann.

- Labor periodística deportiva: Diego Latorre y Sebastián Vignolo (empate).

- Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi.

- Labor periodística masculina: Pablo Rossi.

- Cronista/Movilero: Alejandro Moreyra.

- Panelista: Rodolfo Cingolani.

- Columnista de espectáculos: Alejandra Peñalva.

- Columnista político: Daniel Bilotta.

- Columnista económico: Andrés Lerner.

- Columnista policial/Judicial: Nicolás Pizzi.

- Aviso publicitario: Easy a todo.