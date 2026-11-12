Se entregan los premios Martín Fierro de Cable 2026: todo lo que hay que saber

La televisión argentina se prepara para una nueva noche de reconocimientos. Este jueves se celebrará una nueva edición de los Premios Martín Fierro de Cable, la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) que, esta vez, distinguirá a las principales figuras, programas y producciones de la televisión paga.

¿A qué hora son los Martín Fierro de Cable 2026 y dónde se pueden ver en vivo?

La ceremonia tendrá lugar en el Goldencenter de Buenos Aires, y contará con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe. La transmisión estará a cargo de A24, que preparó una cobertura especial para seguir todos los detalles del evento.

La primera parte de la noche comenzará a las 19.30 con la alfombra roja. Paula Varela y Guido Záffora serán los encargados de recibir a los invitados, mostrar los looks elegidos para la ocasión y realizar entrevistas con los protagonistas de la televisión por cable.

La competencia de este año reúne 35 categorías y contempla diferentes áreas de la televisión, desde los noticieros y programas periodísticos hasta los ciclos deportivos, culturales, musicales, gastronómicos e infantiles.

Uno de los datos destacados de esta edición es la presencia de A24 y TN, que encabezan el listado con 21 nominaciones cada uno. Detrás aparecen C5N, con 12 postulaciones, y Crónica TV, con un total de 10.

¿Cuáles son las categorías y los nominados?

1. Interés General Diario

- Basta Baby — Baby Etchecopar (A24).

- Duro de callar — Tomás Méndez (Crónica TV).

- Redespiertos — Guido Martínez (TN).

2. Magazine

- Arranca la tarde — Marina Calabró y Facundo Pastor (A24).

- Empezar el día — Amalia «Yuyito» González (Ciudad Magazine).

- Duro de domar — Pablo Duggan (C5N).

- Mañanas picantes — Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12).

3. Económico

- Comunidad de Negocios — José del Río (La Nación+).

- Economía & Real Estate — Daniel Zampone (Metro).

- Mediodía Económico con Santiago Llul — Santiago Llul (Canal Económico).

4. Periodístico

- Argenzuela — Jorge Rial (C5N).

- ¿La ves? — Jonatan Viale (TN).

- Minuto Uno — Gustavo «Gato» Sylvestre (C5N).

- WiFi — Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24).

5. Noticiero diurno

- Otra mañana — Antonio Laje (A24).

- Siempre Noticias — Germán «Pampa» Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV).

- Tempraneros — Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN).

6. Noticiero central

- Diario de las 20 — Analía Argento (Argentina 12).

- La noche — Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26).

- Más verdad — Esteban Trebucq (La Nación+).

- Tierra de nadie — Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV).

7. Deportivo

- El juego — Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports).

- Paso a paso — Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports).

- ESPN F12 — Mariano Closs (ESPN).

8. Periodístico deportivo

- Sportia — Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Majo Lezcano, Juan Martín Rinaldi, Guido Bercovich, Daniela Etcheverry y Pablo Lamédica (TyC Sports).

- SportsCenter — Pablo Ferreira, Alina Moine, Pablo Stecco, Marcelo López, Ayrton Ruiz, Cecilia Bonelli, Agustina Casanova, Agostina Larocca, Agostina Scalise, Mercedes Margalot, Teo Coquet, Nicolás Venier, Máximo Palma, Germán Paoloski, Martín Altberg, Jorge Baravalle, Agustín Caviglia, Jorge Barril y Francisco Cánepa (ESPN).

- TN Deportivo — Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti (TN).

- TNT Data Sports — Ángela Lerena, Matías García, Emiliano Espinoza y Lautaro Iraola (TNT Sports).

9. Columnista policial / judicial

- Gabriel Iezzi (A24).

- Lucas Occhipinti (Siempre Noticias, Crónica TV).

- Nicolás Pizzi (La Nación+).

- Rodrigo Alegre (TN Central, TN).

10. Producción integral

- América 24 (A24).

- Cromañón, 20 años (Somos AMBA).

- Crónica Televisión — Facundo Pedrini y Verónica Crespo (Crónica TV).

- Morir en guerra ajena (TN).

- C5N — Nicolás Bocache.

11. Labor periodística femenina

- Rosario Ayerdi (Argenzuela, C5N).

- Cecilia Boufflet (América 24).

- Débora Plager (+ Info a la tarde, La Nación+).

12. Labor periodística masculina

- Alejandro Bercovich (La ley de la selva y Periodistas, C5N).

- Ernesto Hadida (Tiempo real, Crónica TV).

- Nelson Castro (El corresponsal, TN).

- Pablo Rossi (H17, A24).

13. Cronista / movilero

- Cristian Eche (Crónica TV).

- Alejandro Moreyra (C5N).

- Mercedes Mora (A24).

- Fabián Rubino (A24).

14. Columnista político

- Adrián Ventura (Tempraneros, TN Fin de Semana y TN de 10 a 13, TN).

- Daniel Bilotta (Odisea argentina, La Nación+).

- Mariel Fitz Patrick (A24).

15. Columnista de espectáculos

- Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana, TN).

- Cecilia Marti (Hablemos de esto, TN).

- Lucas Bertero (Empezar el día, Ciudad Magazine).

16. Columnista económico

- Florencia Barragán (Hablemos de esto, TN Central y Está pasando, TN).

- Andrés Lerner (Minuto Uno, C5N).

- Willy Laborda (A24).

- Lara López Calvo (A24).

17. Panelista

- Carlos Rabanal (A24).

- Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta, TyC Sports).

- Román Iucht (TNT Fútbol, TNT Sports Premium).

18. Labor humorística

- Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News, TN).

- Roberto Peña (La liga de la risa, Somos AMBA).

- Romina «Romi» Scalora (La vuelta, Fox Sports).

19. Labor conducción femenina

- Carolina Amoroso (TN Internacional, TN).

- Marina Calabró (Arranca la tarde, A24).

- Paula Bernini (Tempraneros, TN).

20. Labor conducción masculina

- Diego Sehinkman (Solo una vuelta más, TN).

- Eduardo Feinmann (Noticiero A24, A24).

- Esteban Godoy (Último momento - Domingo, Crónica TV).

- Luis Novaresio (Buen día A24 y Luis Novaresio entrevista, A24).

21. Labor periodística deportiva

- Alejandro «Ale» Wall (Fox Sports Radio y Fox Sports Noche, Fox Sports).

- Diego Latorre (Transmisiones UEFA Champions League y Liga Profesional de Fútbol y AFA, ESPN).

- Leonardo «Leo» Paradizo (América 24).

- Marcelo Benedetto (El juego, DSports).

- Sebastián «Pollo» Vignolo (ESPN F90 y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y AFA, ESPN).

22. Musical

- Copes Tango Show — Johana Copes (Canal de la Ciudad).

- Cultura DJ — Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad).

- Q Íntimo: Abel Pintos — Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma).

23. Infantil / juvenil

- Argentinhitos (Pakapaka).

- Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim).

- Selenkay, segunda temporada — Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica «Monna» Antonópulos y Manuel Ramos (Disney Channel).

24. Servicio informativo

- A24.

- C5N.

- Crónica TV.

- TN.

25. Documental

- Adolfo Cambiaso: en el nombre del polo (Star Channel).

- Generación dorada (Fox Sports).

- Octubre TV (Argentina 12).

26. Temas médicos

- A ciencia cierta — Daniel Stamboulian (Metro).

- Alimenta tu vida — Alicia Crocco (Metro).

- Doctor C — Guillermo Capuya (C5N).

27. Culinario

- Cocina sin límites — Salvador Mazzocchi (Discovery y Discovery Home & Health).

- Historias ricas (TN).

- Maestros de la medialuna — Juan Manuel Herrera (El Gourmet).

28. Programa rural

- Bichos de campo — Matías Longoni (Metro).

- TN Campo (TN).

- Tranquera abierta (Canal Rural).

29. Turismo y tiempo libre

- Abriendo caminos (América Sports).

- El turismo y la hospitalidad — Cristina Castro (Canal 26).

- Turismo Argentina — Diego D'Angelo (Metro).

30. De entrevistas

- Cuerpo técnico — Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV).

- Luis Novaresio entrevista — Luis Novaresio (A24).

- Right Now — Julieta Camaño (C5N).

31. Arte, moda y tendencia

- La jaula de la moda — Joaquín «El Pollo» Álvarez (Ciudad Magazine).

- Mandinga Tattoo — Diego Staropoli (Canal de la Ciudad).

- Palacios y mansiones — Fabián Medina Flores (Canal A).

- Los siete locos — Cristina Mucci (Canal de la Ciudad).

- Mi país — Victoria Vanella (Argentina 12).

32. De servicios

- El defensor — Adrián Frascino (Crónica TV).

- Fenómenos — José Bianco y Matías Bertolotti (TN).

- Las tardes de Pink — Judith Casal (KZO).

- Transición 2030 — Catalina de Elía (A24).

33. Juegos / entretenimientos / reality / humor

- C5N en tu barrio — Diego Costa (C5N).

- Para alquilar balcones — Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad).

- Tarico Fake News — Ariel Tarico (TN).

34. Cultural / educativo

- El baúl de Charlie — Charlie López (TN).

- Los siete locos — Cristina Mucci (Canal de la Ciudad).

- Mi país — Victoria Vanella (Argentina 12).

35. Aviso publicitario

- Códigos — Aeropuertos Argentina (Don by Havas).

- Conquistadores — Fratelli Branca (Zurda).

- Easy a todo — Easy (Don by Havas).

- Valemos mucho — Banco Macro (Virgin Film).

- Cecilia Marti — Hablemos de esto (TN).

- Lucas Bertero — Empezar el día (Ciudad Magazine).