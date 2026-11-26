Yanina Latorre destrozó a Pablo Migliore luego de que hiciera un contundente descargo negando su vinculación a Marta Fort, que le habría ocasionado problemas familiares.

En El Observador, aprovechó para reflexionar sobre las palabras del exfutbolista: "Él no tendría que enojarse tanto. Eso me da la pauta de que la mujer un poquito se enojó, sino no hacés el descargo".

"Yo se lo dije a él, entró al mundo Wanda. Salió la primera vez y lo vincularon con la China (Ansa), por segunda vez con Marta. La mujer se debe haber calentado y le debe haber dicho que no salga más", intuyó sobre el conflicto matrimonial.

Además, le advirtió sobre su accionar: "Pablo, si vas al boliche y la abrazás a Martita, aunque sea en buena onda, puede pasar que lo digan. Acá el que se enoja pierde".

"Cuando te enojás tanto, hay un dejo de algo... Creo que la mujer se calentó y él no lo supo manejar", concluyó insinuando lo que habría pasado en la pareja.

¿Qué decía el descargo de Pablo Migliore?

Cuando estaba en mi casa y veía los programas de espectáculos y chimentos, que cubren noticias de famosos, primicias, móviles en vivo y debates de panelistas, les creía. Lo contaban de una manera que hasta llegaban a generarme dudas y hacerme pensar que tenían razón.

Hoy, que lo vivo en carne propia y conozco cómo son realmente las cosas, me doy cuenta de que muchas veces lo único que les interesa es el puterío y la fama. No les importa lo que dicen, cómo lo dicen ni a quién perjudican, porque siempre hay alguien dispuesto a instalar una duda, aunque no tenga ningún fundamento.

Una cosa es mirar desde afuera y otra muy distinta es vivirlo desde adentro.