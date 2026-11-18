MasterChef Celebrity (Telefe) fue el escenario de un conmovedor momento cuando Pablo Migliore pasó al frente para recibir la devolución de su plato por parte del jurado. El participante se refirió a las dificultades que le genera en su vida diaria no haber podido terminar la escuela inicial y se emocionó hasta las lágrimas.

¿Por qué se emocionó hasta las lágrimas Pablo Migliore en MasterChef Celebrity?

El exfutbolista presentó su caja de galletas danesas y, ante una consulta de Maru Botana, se refirió a las dificultades que enfrenta en el reality de cocina por no haber podido terminar la escuela primaria.

"Para mí es todo un logro, literal. Yo vengo de otro ámbito y para mí poder estar haciendo hoy galletitas acá es un montón. Lograr entender los términos de las cosas, el pesaje y todo, para mí es... Por ahí para otros es normal y a mí me cuesta un montón”, explicó el exarquero.

"¿Las matemáticas te cuestan?", le preguntó Wanda Nara recibiendo una respuesta afirmativa por parte del participante. "Sí, yo no terminé la primaria, siempre me dediqué al fútbol. A partir de los 10 años decidí jugar al fútbol y solamente fue mi vida", reveló Migliore.

El participante habló de su experiencia personal y del error que cometió siendo joven: "Lo que pasa es que en el fútbol muchas veces venimos de un origen humilde en el cual las prioridades no son siempre estudiar. Y todo se enfoca en lo que es la vida deportiva y pensamos que con eso nos vamos a salvar".

Y agregó una reflexión al respecto: "Y la verdad que vos te salvás cuando sos inteligente y tenés la capacidad de poder reinventarte en la vida".

Pablo Migliore habló de su infancia frente al jurado de MasterChef Celebrity

Enseguida, la conductora destacó una cualidad que, según ella, tiene el participante: "Y tenés algo que algunos no tienen, disciplina. Quizás otros tengan libros, estudios, pero vos tenés la disciplina". Ante esto, Migliore señaló: "Gracias a Dios me criaron de esa forma y yo trato de criar a mis hijos de la misma manera, así que ojalá que les vaya bien".

A su turno, Germán Martitegui también dio su opinión respecto de lo que contó el participante: "Pablo yo te escucho y se me ocurre decirte que, en realidad, la mejor escuela que tuviste fue tu casa. Porque me parece que es lo que te hace poder hacer esto bien. Y no bajar los brazos".

El participante, visiblemente conmovido hasta las lágrimas, aprovechó su experiencia para dejar un mensaje dirigido a los chicos que sueñan con vivir del fútbol: "Yo dirijo chicos y sé lo difícil que es la carrera del fútbol, que nadie te garantiza nada, entonces que alguien pueda ser alguien en la vida, estudiar, es el camino más seguro que pueden tener". Y sumó una frase contundente: "Yo me arrepiento toda la vida de no haber estudiado".

Finalmente, Pablo Migliore amplió su consejo de vida: "Yo aprovecho este momento para decirle a todos los chicos que estudien. Hoy de grande, daría mi vida por volver el tiempo atrás y poder cumplir con mis dos objetivos: tener un título secundario, poder estudiar una carrera y haber sido futbolista".