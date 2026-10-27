Yanina Latorre reveló la propuesta hot que le hicieron en un restaurante: "¿Estás para un trío?"

Yanina Latorre contó cuál fue la inesperada propuesta hot que recibió en un restaurante fuera del país y aseguró que se sintió "intimidada" por la situación.

Al aire en Yanina 107.9, su programa radial en El Observador 107.9, la conductora reveló un momento que le quedó grabado como si fuera una anécdota mientras se encontraba en sus vacaciones en Madrid, España.

El hecho ocurrió cuando una pareja joven reconoció a la periodista y ambos se acercaron a la mesa donde estaba sentada en el restaurante para hacerle una invitación particular.

Cuando parecía que solo era para saludarla, Latorre expresó que le entregaron un sobre y detalló: “Una parejita divina... La chica, de unos 20 años y pico, me saludó y me dio una cartita. Les agradecí. Era una carta corta, entonces la leí, porque si es larga, las suelo guardar y después la leo más tranquila”.

Sin embargo, el mensaje que tenía la carta la sorprendió por completo y recordó entre risas: “Y cuando abro la cartita... ‘Hola Yanina somos tal y tal somos muy fan tuyos, te amamos, ¿estás para un trío?".

Además, aclaró que la pareja se quedó en la barra del restaurante esperando una respuesta de la periodista. Incluso, le dejaron un número de teléfono y una cuenta de Instagram, pero Latorre decidió no contactarlos.

“Chicos, estaba la barra a mi izquierda, pero yo no quería mirar. En un momento tenía que pasar por ahí para ir al baño y no quería. Me di a la fuga. Le dije a mi amiga Meme ‘salgamos corriendo’”, relató.

Luego, afirmó que se sintió muy incómoda y señaló: “Me intimidó, me intimidó el trío. ¿Sabés que fue lo que más me intimidó? Que se sentaron en la barra a esperar que yo les diga ‘vamos a cog...’”.

“No eran dos viejas. Yo tengo 60 años. Eran dos pibes de 20, un chico y una chica", agregó.

Por otra parte, contó que la dueña del restaurante se le acercó para decirle que le había parecido un buen gesto que la reconocieran en otro país, pero la periodista bromeó y le dijo: “Si supiera lo que decía la cartita...".

"No sabés lo incómoda... Yo no me incomodo con nada, pero esto... ¡Se quedaron en la barra mirándome fijo!”, concluyó Yanina Latorre sobre la propuesta hot que rechazó sin ningún tipo de dudas.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre la actuación de Wanda Nara en su nueva película?

Este lunes 26 de octubre, Yanina Latorre sorprendió al apuntar contra Wanda Nara tras su debut en la actuación con “¿Querés ser mi hijo?” desde su ciclo radial en El Observador.

“¿Quién le va a mandar eso? Seamos honestos, alguno que quiera perder guita”, comenzó picante la conductora al hablar del guión que le habrían mandado a la empresaria. Y sumó: “Ella tendría que bajar un poco de creerse la mejor porque este es un golpe de realidad”.

"Yo creo que la película fue muy aspiracional", continuó Yanina Latorre sobre el debut actoral de Wanda Nara en “¿Querés ser mi hijo?”. Y cerró: "No sé por qué quieren abarcar todo".