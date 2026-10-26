Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por su actuación en "¿Quéres ser mi hijo?"

Este lunes 26 de octubre, Yanina Latorre sorprendió al apuntar contra Wanda Nara tras su debut en la actuación con “¿Querés ser mi hijo?” desde su ciclo radial en El Observador.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre la actuación de Wanda Nara?

“¿Quién le va a mandar eso? Seamos honestos, alguno que quiera perder guita”, comenzó picante la conductora al hablar del guión que le habrían mandado a la empresaria, y sumó: “Ella tendría que bajar un poco de creerse la mejor porque este es un golpe de realidad”.

"Yo creo que la película fue muy aspiracional", continuó Yanina Latorre sobre el debut actoral de Wanda Nara en “¿Querés ser mi hijo?” y cerró: "No sé por qué quieren abarcar todo".

¿Qué dijo Wanda Nara sobre su nuevo proyecto actoral?

La conductora debutó en este ambiente con su filme que se estrenó recientemente en la pantalla grande, el cual protagoniza junto a Agustín Bernasconi. Pese a que muchos destacan el tinte humorístico, se enfrentó a las duras críticas que juzgan la trama y su actuación.

Frente a esto, mediante su cuenta de Instagram, la empresaria sorprendió al contar que recibió un libreto con la oferta para protagonizar una nueva película pero, esta vez, sería en España.

"Que suerte que llueve todo el finde. Tengo un guión nuevo para leer", comentó mientras se podía apreciar la montaña de papeles y un ramo de flores a su lado.

Además, puso varios emojis de la bandera española y la frase: "¿Mis amigos de Madrid me reciben?", confirmando que esta vez el desafío se mudaría al continente europeo.