Revelaron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que causaron su ruptura con Julieta Prandi

Tras la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, este martes 27 de octubre Yanina Latorre reveló los chats privados entre el músico y Josefina Lynch, la mujer señalada como la tercera en discordia.

¿Qué muestran los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch?

"Un 5 de octubre, Emanuel habla por primera vez con esta chica y no le cuenta a Julieta", comenzó la conductora en Sálvese quien Pueda y leyó: "Hola Ema! Cómo estás? Soy Josefina, me pasó tu contacto Ana Paula. Te molesto por lo siguiente: quisiera grabar el cover de una canción (Bang Bang de Nancy Sinatra). Yo tengo una versión hecha, pero es muy casera y pensé en la posibilidad de hacerlo con vos, si tenés ganas y tiempo para hacerlo estos días. Me avisas? Gracias".

​"Hola Josefina, ¿cómo estás? Te cuento, estoy viajando este próximo lunes. Pero te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio esta semana, me mostras lo que hiciste y charlamos un poco de tu idea. Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla", le respondió el músico.

"Julieta le tenía prohibido grabar con chicas y, en caso de hacerlo, tenía que avisarle. El viernes, como ya sabía que iban a grabar, Julieta estuvo todo el día mirando las stories de Josefina", reveló Yanina Latorre sobre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, y cerró: "Cuando Julieta ve eso, le escribe a Emanuel, le dice que no lo quiere ver más, que hasta ahí llegó y lo bloquea de todos lados. Le dijo 'no vuelvas a casa porque no entrás más'".

¿Cuál fue el mensaje de Josefina Lynch a Emanuel Ortega tras su escandalosa ruptura?

"Me están levantando de todos lados por mi visita a tu estudio el fin de semana. Quería saber si estabas de acuerdo en que salga a decir que no hiciste nada conmigo", le envió la mujer al músico.

"Hola Josefina. Estoy al tanto de lo que me contas. Estoy un tanto superado por toda la situación y lamento profundamente que te hayan involucrado. No puedo creerlo. Creeme que lo lamento mucho, de verdad", le respondió Emanuel Ortega a Josefina Lynch.