Emilia Mernes se defendió de las críticas que recibe por las letra de su canciones: "Nadie se escandaliza si lo hace un varón”

Este martes 2 de noviembre, Emilia Mernes estuvo en Luzu TV y habló sobre las críticas que recibió tras el estreno de "Bodypainting" por su letra y videoclip. La cantante no dudó en hablar sobre la doble vara que enfrentan las artistas mujeres en la industria.

¿Qué dijo Emilia Mernes sobre las críticas que recibe por las letra de su canciones?

“Me mataron con ‘Bodypainting’”, comenzó la cantante y luego habló sobre el reciente hit de Anuel AA que expresa: “Las más bonitas son putas”. “Estuvo número uno una canción por meses de un varón que el título es, eh, bastante misógino”, comentó indignada la joven.

“Nadie se escandaliza con eso, de lo que hacen los varones, ¿me entendés? Es como que es mucho más cruel para nosotras", continuó Emilia Mernes y cerró: “Es un poco agotador. Todo el tiempo se generan rivalidades que a veces ni existen. Es un poco lidiar con eso, pero creo que también es parte de la época y no me lo tomo personal”.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes?

“No se trata de un amorío, no es económico, es mucho más profundo. Será Tini quien lo contará, es su historia”, comenzó el conductor de LAM al aire, y sumó: "La pelea fue porque Emilia sabía y cuando se pelean, ella lo contrató y lo llevó a trabajar con ella, siendo amigas. Guitarristas hay un millón, ahí siente Tini la traición”.

El hombre que generó el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes es Pancho Cia, el productor musical y guitarrista. En el ciclo de América TV mostraron pruebas del vínculo entre él y La Triple T desde que se conocieron en Violeta, hasta que su colega lo contrató para la gira de MP3 Tour.