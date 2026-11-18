Naza Di Serio abrió su corazón y habló sobre la difícil situación personal que atraviesa desde hace tres meses.

En medio de semanas movidas a nivel mediático por su cruce con María Fernanda Callejón, la panelista de La Mañana con Moria (El Trece) decidió poner un freno y contar lo que está viviendo puertas adentro.

"Hace tres meses me pasó algo muy duro con la persona mas importante de mi vida y se me detuvo la vida", comenzó la locutora mediante sus historias de Instagram.

"No quiero entrar en detalles porque es su intimidad y nuestra privacidad", aclaró. Y continuó: "Recién hoy puedo darme el permiso de quebrarme un poco y escribir esto".

"Gracias al Dr. Capuya que me dijo que vaya al Pirovano. Le salvaron la vida. Hace tres meses vengo todos los dias al hospital y conocí una realidad que la sabía de palabra, pero no la habia transitado", añadio.

"Conocí personas increíbles. Medicos y enfermeros que no solo la ayudaron a ella sino a mí. Que me abrazaron, contuvieron, secaron las lágrimas, me hablaron y fueron gran parte de mi sostén", agradeció.

"Y no solo a mí. Lo vi con mis ojos el amor con el que tratan a los pacientes y a sus familias. Todos los días. Mi agradecimiento y amor hacia el Hospital Pirovano y sus profesionales va a ser eterno. Tenemos que estar orgullosos, no solo de los medicos que son, sino de la humanidad que tienen a diario frente a los peores escenarios de la vida. No tengo mas que palabras de agradecimiento por no dejarme caer, tener empatía y cuidarnos. Gracias de corazón", manifestó.

Luego, Naza Di Serio destacó el apoyo de sus compañeros de Mediodía Noticias y La Mañana con Moria, así como también del equipo de maquillaje y peinado, y las autoridades de TN y El Trece: "Si no hubiera sido por ustedes, mi salud mental hubiera desbordado".

"Capuya, yo jamás me voy a olvidar que fuiste la persona que corrió por mi, vino al hospital y tomó la posta cuando yo ya no podía mas, y me llevó a comer porque no había comido en días. Eso describe quién sos", resaltó.

"No tengo más que agradecimiento. No volveré a abrir esta puerta ni a hablar del tema y me seguiré ocupando como hasta ahora y más. Solo necesitaba que sepan que tengo gente alrededor hermosa y que soy muy agradecida por eso", expresó la comunicadora.

"Y gracias por la paciencia y por darme mis espacios. A mis amigos de los que me alejé, no porque quisiera sino porque simplemente no me da la cabeza, gracias porque se que están, se que los estoy descuidando, pero estoy muy en una", reflexionó.

"A los que preguntan por mí para no invadirme, a los que sin decir nada solo me abrazan. Seguimos con la programación habitual y aunque duela hasta el maquillaje, el show debe continuar", concluyó Naza Di Serio.