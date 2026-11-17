Nacha Guevara se refirió el nuevo proyecto que conducirá Santiago del Moro en Telefe, "Bailando con las Estrellas", e hizo una comparación con el viejo formato de Marcelo Tinelli.

En una entrevista para Puro Show, la ex jurado del certamen aseguró que le parece una copia innecesaria: "Es algo que ya se hizo, los humanos somos seres creativos, ¿por qué no usar ese don? Siempre copiando, siempre buscando el negocio".

"Basta de copiar al otro, de hacer lo mismo", lanzó de manera tajante e, incluso, le tiró un palito a las productoras: "Quiero ver cosas nuevas y bien hechas".

Además, tampoco bancó la idea de que Tinelli vuelva a conducir el ciclo: "Es el primero que lo hizo y si quiere volver, tiene todo el derecho del mundo, pero me gustaría verlo haciendo cosas nuevas a él también".

La primera famosa convocada para el "Bailando con las Estrellas"

"Bailando con las Estrellas" será el nuevo reality conducido por Santiago del Moro, a partir del 2027, y Ángel de Brito reveló la primera famosa que fue convocada para participar del programa.

Según revelaron en Primicias Ya hace unas semanas, el conductor será el encargado de llevar a cabo el certamen internacional llamado "Dancing with the Stars" (Estados Unidos) que tendrá su formato adaptado en Argentina.

Al aire de LAM (América TV), el conductor dio a conocer la información en enigmático. "Me acaba de llegar la primera convocada del Bailando de Telefe".

"Es una figura. Es una figura con cartel, es mujer. No hace teatro. Participó en un reality también. No es de GH. Es carismática. Es cantante, le fue bien en la música", detalló.

"Primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro, y quiere hacerlo, es La Joaqui", confirmó Ángel de Brito.