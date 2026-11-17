Gladys La Bomba Tucumana fue agredida en un supermercado y compartió en las redes sociales un video del tenso momento.

La artista fue a comprar como de costumbre al lugar, cuando un hombre la insultó por su postura política.

¿Cómo fue la agresión a La Bomba Tucumana​?

"La gente siempre me trata con mucho amor y cariño, pero allá en la caja hay un señor que me dijo de todo porque dice yo soy kuka. Todavía no puedo saber cuál es el significado de la palabra", comenzó La Bomba Tucumana su descargo.

"Es un atrevido importante. No hay nadie en el super que me pueda defender... esto está pasando en este momento. Él me dijo que tiene plata, que está muy bien económicamente, y que me iba a pedir una foto pero al final no porque 'soy kuka'", relató la cantante.

"Hasta miedo da en este país pensar diferente", escribió junto a la filmación.

Acto seguido, enfrentó al hombre que la agredió y mostró que siguió increpándola por su ideología, opuesta al actual gobierno. "Aguante Milei, el mejor presidente que tuvimos", expresó el señor.

"No entiendo por qué me lo decís a mí, qué me importa. Me alegra un montón porque soy argentina y ojalá todos podamos estar tan bien como vos. Yo no soy política, soy artista y tengo derecho a pensar y opinar, como vos", se defendió Gladys La Bomba Tucumana.

Por último, la intérprete aprovechó para cuestionar al gobierno de Javier Milei: "Miedo me dan ahora los libertarios. Eso no le pasaría nunca jamás a la diputada Virginia Gallardo o a Lilia Lemoine. ¿Sabés por qué? Porque jamás la van a encontrar en un supermercado como a mí".