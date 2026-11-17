El Chato Prada, expareja de Lourdes Sánchez, rompió el silencio y se refirió a los rumores de romance con Pilar Smith, la periodista de LAM (América TV).

Según Ángel de Brito en las últimas, el productor y la periodista comenzaron un romance y el conductor lo confirmó a través de su cuenta de X con una foto de ambos.

Ángel de Brito confirmó un romance entre El Chato Prada y Pilar Smith que después fue desmentido. (Captura: X)

Sin embargo, tras el revuelo que se generó, Pilar Smith salió a desmentir la información en sus historias de Instagram y aclaró: "Fue una joda. Gracias a los que chequearon".

Pilar Smith desmintió su romance con El Chato Prada. (Captura: Instagram)

Por otro lado, El Chato Prada se sumó a las palabras de Pilar mientras encontraba en el gimnasio y aseguró: "No estoy de novio, jajaja". En la misma imagen, etiquetó a Ángel de Brito y Pilar Smith.

El Chato Prado sobre los rumores de romance con Pilar Smith. (Captura: Instagram)

Las versiones habían tomado fuerza después de que Karina Iavícoli diera algunas pistas sobre la identidad de una persona que estaría conociendo Pilar. Entre las características mencionadas, habló de un hombre poderoso, soltero, sin hijos y de 45 años, datos que terminaron acercándose al nombre del Chato Prada.

En la mañana del martes 17 de noviembre, el productor pasó por el programa Toti 910 de Toti Pasman en Radio la Red y junto a la periodista hicieron referencia a los detalles que había dado Iavícoli.

Además, aclararon que la foto que compartió Ángel de Brito era una imagen hecha con Inteligencia Artificial por un usuario de X. Por este motivo, el productor reveló que "esa foto se la sacó junto a Lourdes Sánchez en Los Ángeles"

Luego, remarcó: "A Pilar la adoro, la conozco desde hace como 30 años. Conozco a su exmarido y a sus hijos. No hay ninguna posibilidad".

"Nos conocemos de toda la vida. Aparte estoy conociendo a alguien, él se acaba de separar", agregó Pilar.

Finalmente, El Chato Prada contó que habló con Ángel de Brito y que "todo terminó entre risas" a pesar de los falsos rumores que se generaron y la imagen con Inteligencia Artificial.