Maxi López rompió el silencio tras el nuevo escándalo de Mauro Icardi y Wanda Nara: "No me sorprenden"

Tras el gran escándalo que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi y que Martín Migueles lo mencionara en un cruce con el futbolista, Maxi López estuvo en Sálvese quien Pueda y habló al respecto.

¿Qué dijo Maxi López sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

“No voy a hablar del tema porque no la estoy acompañando, no sé la interna, así que me tengo afuera de todo”, comenzó el ex futbolista en el ciclo de América TV, y cuándo le preguntaron por el comentario de Martín Migueles sumó: “No hablo... Chicos, estoy concentrado en mi familia, en mis cosas; obviamente, los problemas que puedan haber de la otra parte los resolverán ellos, así que nada”.

“Hay pocas cosas que me sorprenden. Me mantengo en el margen porque me parece que son cosas que tienen que resolver las otras personas”, cerró Maxi López sobre el nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

¿Cómo fue el cruce entre Martín Migueles y Mauro Icardi?

Todo comenzó cuándo la actual pareja de Wanda Nara le preguntó al futbolista: “Vos harías lo mismo, ¿o no?”, sin embargo, él no cambió su postura y le respondió: “Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego”.

“Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Te aviso nada más. Te rompo la boca”, lo amenazó enojado Martín Migueles a Mauro Icardi y sumó sin filtros: “Donde te cruce te vas a tener que parar de manos. Te voy a romper la boca”.

“Que vayan a hacer la denuncia al juez y después arreglamos todo. De paso, están de testigos de que hay amenazas”, comentó el deportista y el hombre aclaró: “Esto no es una pelea con vos. No es amenaza. A una mujer le pegás. Con un chabón no te animás”.