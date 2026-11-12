Jean Pierre Noher reveló en insólito error que cometió con Wanda Nara el día que grabaron juntos

Jean Pierre Noher estuvo en Otro Día Perdido y recordó el insólito comentario que le realizó a Wanda Nara en medio de las grabaciones de "¿Querés ser mi hijo?". Pero eso no fue todo, ya que también contó cómo fue trabajar con ella.

¿Qué dijo Jean Pierre Noher sobre Wanda Nara?

“Me divirtió mucho hacerlo. Ella es una piba bárbara. Es una piba súper normal, una madre impresionante”, comenzó el actor en diálogo con Mario Pergolini. Al escucharlo, el conductor lanzó picante: “No hay que ponerse de novio con ella nomás”.

“Mirá la poca idea que tengo. Mi algoritmo no entra por ahí. El primer día de filmación, terminamos de grabar, yo estaba atrás contento de haber terminado el primer día, estaba Wanda adelante y yo empiezo a gritar: ‘decile a Icardi que venga a River’”, reveló Jean Pierre Noher sobre Wanda Nara y cerró: “Y el maquillador me dice ‘está todo mal con Icardi’. Yo no tenía la menor idea, errado total”.

¿Cómo fue el cruce entre Martín Migueles y Mauro Icardi?

Todo comenzó cuándo la actual pareja de Wanda Nara le preguntó al futbolista: “Vos harías lo mismo, ¿o no?”, sin embargo, él no cambió su postura y le respondió: “Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego”.

“Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Te aviso nada más. Te rompo la boca”, lo amenazó enojado Martín Migueles a Mauro Icardi y sumó sin filtros: “Donde te cruce te vas a tener que parar de manos. Te voy a romper la boca”.

“Que vayan a hacer la denuncia al juez y después arreglamos todo. De paso, están de testigos de que hay amenazas”, comentó el deportista y el hombre aclaró: “Esto no es una pelea con vos. No es amenaza. A una mujer le pegás. Con un chabón no te animás”.