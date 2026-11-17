Este martes 17 de noviembre, una mujer atacó al equipo de "Desayuno Americano" en medio de una nota que le realizaban a Karina Iavícoli en la puerta de América TV. Desde LAM, contaron los detalles de lo sucedido.

¿Qué pasó con el equipo de "Desayuno Americano"?

"Ocurrió hace unos minutos, lo sabemos porque estábamos acá en el canal, Karina estaba haciendo una nota en la calle para Desayuno Americano", comenzó Ángel de Brito al aire, y sumó: "Apareció una persona de atrás y empezó a agredir al equipo de Desayuno de Americano, le pegó al cronista, puteaba y no sé qué. Esto terminó en una denuncia penal".

Luego fue Karina Iavícoli quien reveló: "Yo llegue, y aparece esta chica que nos quiere hablar, vino y me dijo '¿Te acordás de mí? Soy la chica que irrumpí en el desfile de Mica Tinelli', Pía después se pone a hablar con ella y se acerca Bruno para la nota", y agregó: "Yo la veo venir, pero pensé que venía a hablar conmigo, pero la veo que viene muy rápido, apareció y le encajó ese cachetazo que le quedó marcado".

"Ahí le dije cortemos está nota y fijate si la encontras. Estaba enojada por algo que claramente no tiene que ver con ninguno de nosotros", cerró la angelita.

¿Qué dijo Bruno sobre el ataque, el cronista de "Desayuno Americano"?

"Acabó de cruzar la puerta y sigue afuera, pase sin mirar porque fue una situación espantosa", comenzó el cronista en LAM y agregó: "Estábamos en el estudio Fitzroy y se acercó a Pía a pedirle que visibilice las agresiones a las chicas trans, pero de una forma muy agresiva. Yo estaba en la puerta escuchando y en un momento me dijo '¿Qué me mirás tanto vos?'"

"Al rato vengo para acá y de la nada me da una trompada que me agarró desprevenido y todavía me duele", continuó Bruno Incicco y cerró: "Me hizo mal recién verla acá afuera, está con la policía".