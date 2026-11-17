José María Listorti le respondió con todo a Laura Ubfal tras sus críticas a las bromas que se hicieron sobre ella en su programa de Blender.

¿Qué dijo José María Listorti sobre Laura Ubfal?

Todo comenzó en el programa de streaming del actor en Blender a raíz de unos dichos de Marta Fort sobre la diversidad de cuerpos en la televisión. La influencer participó del ciclo y reflexionó sobre la falta de diversidad corporal en la pantalla, mencionando como ejemplo que el perfil de Ubfal no encajaba con el de una "modelo".

En la mesa del programa la situación generó risas, chistes y se llegó a mostrar una foto de la periodista que Ubfal sintió como una burla directa hacia su persona.

La panelista de LAM terminó estallando contra Listorti y lo responsabilizó por no frenar las risas ni tomarse en serio el planteo, calificando su actitud de prejuiciosa y de "humor vetusto".

Consultado por el notero del programa de Ángel de Brito, Listorti explicó su posición. "Hago cuatro horas de radio por día, dos horas de Blender, hago miles de cosas. Y algún chiste puede ser que le pifie. Pero no por eso soy cancelable, un desastre, antiguo", comenzó diciendo.

A la opinión de Ubfal de que el programa es un poco un jolgorio, un poco tonto, el humorista respondió sin vueltas: "Y sí, es un programa de jolgorio. Algunos hacemos jolgorio, es mi negocio, yo no le enseño a ella cómo hacer periodismo, que no me enseña a mí cómo hacer humor. Es mi negocio y yo lo hago así. Si no le gusta está el control remoto".

Listorti habló de las críticas que recibió de Ubfal

Sobre el hecho en particular, Listorti intentó minimizarlo: "Le puedo pifiar a algún chiste, soy humano, un chiste que no le agrade, que le parezca antiguo. Pero bueno, es uno de quinientos".

Y agregó en el mismo sentido: "Se está basando en un chiste cuando tengo 33 años de trayectoria. Por una pavada, por un desliz, que no lo vi tampoco. Yo no siento que haya pasado eso".

Luego reflexionó acerca de ciertos prejuicios que existe contra el humor popular: "Siento que nunca le gustó el universo Videomatch y está en todos su derecho, no la critico. Como que no puede ver en mí un artista. El humor lo ve como género inferior. Pero siento que no es un problema de Laura. Me parece que el intelectual ve al humor como género menor, y sobre todo el humor popular".

Y sumó al respecto: "Nosotros hacemos humor popular. O sea, es mi negocio. Hacíamos 30 puntos de rating en Videomatch porque hacíamos un humor para que le guste a todo el mundo. Hacíamos 'milanesa con papafrita', un humor sencillo de digerir. No hacíamos Les Luthier nosotros".

Finlamente, José María Listorti comparó su actividad con la de Laura Ubfal: "Yo entiendo que es el negocio. Yo hice ese tipo de programa. Pero lo que digo es... che, no sean sommelier de chistes, porque yo no soy sommelier de periodistas".

Y cerró la idea: "Yo no estoy diciendo 'eso no se debe hacer', eso de hablar de las enfermedades da viejo, o hablar de embarazos da viejo, o hablar de los romances da viejo. No, yo lo consumo, me gusta, está bárbaro. Jamás diría eso".

¿Qué le dijo Laura Ubfal a José María Listorti?

Luego de escuchar atentamente la breve entrevista, la panelista de LAM se despachó. "Primero, está equivocadísimo. Si alguien habló bien de él, tanto en Matilda como en La Sirenita, fui yo. Que no sé si muchos críticos lo fueron a ver", comenzó diciendo.

La panelista de LAM diferenció el humor de la burla

Y siguió con una supuesta contradicción del entrevistado: "Después la idea de... 'hago humor, me actualizo' y habla de Videomatch. Ponete de acuerdo. Porque dice 'me actualizo' y vuelve a los 90. Se quedó fijado".

Enseguida aclaró qué le molestó e hizo una tajante diferenciación que resumió su postura: "El humor me gusta, no me gusta la burla. Una cosa es hacer humor y otra cosa es burlarse de la gente. Y eso es lo que no entiende".

Finalmente, Ubfal sumó a sus críticas el programa que también hizo en los años 90 Mario Pergolini: "Por supuesto, había cosas de Videomatch que me encantaban, pero tanto de Tinelli como CQC vivían de la burla, vivían de burlarse de la gente. Y eso no es humor, es burla. Entonces hay una diferencia del humor y la burla".