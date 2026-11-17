Laura Ubfal y Jorge Rial protagonizaron un tenso cruce después de que el periodista haya lanzado información sobre el futuro de los programas de América TV tras la venta de Mandarina Contenidos a Grupo Octubre.

Frente a las especulaciones, comenzó a especular con lo que ocurrirá con los ciclos en su nuevo programa de streaming llamado Ensalada Rusa. Al sentir que hablaba sobre su futuro, la periodista le dejó un posteo en su cuenta de X (ex Twitter): "Rial cree que tiene info y la única ensalada rusa que vende es la del menú. Desesperado por tirar primicias inexistentes, al menos sobre mi persona. Gracias por sumarme prensa y seguidores".

Lejos de quedarse callado, aprovechó otra emisión para responderle: "No creo que tengas ni mucha prensa ni muchos seguidores Laura, siempre fuiste parte de la escenografía de todos los programas. No creo que te sume demasiado. Si querés que cuente más detalles, cuento".

Laura Ubfal contra Jorge Rial

"Cuento que subiste al tercer piso, como le pediste encarecidamente quedarte en el canal porque no aguantabas más a Ángel, lo definiste como un dictador. Porque vos y algunos compañeros tuyos, que subieron al tercer piso también, acusan a Ángel y a una de sus productoras de no dejarlas sacar notas con ningún otro medio. No cuento más porque en esta historia no sos importante, sos parte del decorado. Te contesto porque te referiste a mi y soy un caballero", expresó sobre una presunta queja de la panelista con el conductor.

Finalmente, intentando dar por terminado el tema, Ubfal usó su programa La Linterna (Bondi Live) para manifestar: "No tengo nada que perdonarle a Ángel, tengo que agradecerle que me dio laburo, que es un tipo divino. Déjate de hinchar. Me pone contenta que está ahí sentado solo, como un pelotudo".

¿Qué dijo Jorge Rial sobre el futuro de Ángel de Brito, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani?

La semana pasada, Jorge Rial sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que ya no formaba parte de Carnaval Stream. Pero eso no fue todo, ya que este lunes 2 de noviembre, el conductor comenzó su propio canal de streaming llamado Ensalada Rusa.

"Fue un quilombo, la mentira es lo que más molesta, y haber vendido de esa manera sin consultar. Porque Mandarina se termina de conformar importante en América, cuándo América le abre las puertas. Se hace fuerte con América", comenzó el conductor sobre la venta de Mandarina, y sumó: "Irse es una traición y hay mucho enojo".

"Es un escándalo de verdad, y no es un pase más, esto lo que se viene va a ser interesante. Este tipo de traiciones se pagan, vamos a ver ahora cuál es la actitud de Ángel de Brito, supongo que se irá con él", continuó Jorge Rial y cerró: "Si yo soy Yanina Latorre me quedaría, no me iría al Nueve, y Mariana Fabbiani es lo que menos importa, creo que nadie la quiere".