Araceli González rompió el silencio luego de que se diera a conocer su decisión de rechazar la invitación a PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

En diálogo con SQP (América TV), la actriz confesó: "No fui a PH, pero estuve viendo algunas cosas que fueron sucediendo. Me invitaron como siempre. A Andy lo amo". Sin embargo, aseguró que "no tengo tiempo, estoy complicada y es toda una movida ir a un programa. Como estoy con el lanzamiento de esta plataforma y mi marca, no tengo energía".

"Ir a un lugar sin energía… podés cometer muchísimos errores", indicó con respecto a que te abren la puerta a hablar de tu intimidad. Incluso, admitió que "es un programa que lleva a un lugar de polémica, eso es real. Siempre sucede algo con los invitados o personajes, todos los años".

Araceli González

"Puede ser atractivo jugar en casa a que otra persona te pregunte algo y que no esté en manos del conductor. Quizás un invitado puede cometer un gran error, por lo que queda mal parada esa persona que pregunto y expone al que tiene que contestar. Ahí hay que ser muy cuidadoso", expresó con respecto al cara a cara.

Además, aseguró que vio el cruce entre Santiago Maratea y La China Ansa: "Lo vi. Me pareció un montón todo. Hay cosas que se te van de las manos y no porque seas hijo de p…, simplemente porque es muy fuerte y no lo sabes abordar, o sabes pero te superó. Es muy difícil hablar de algo que ya fue grabado, hecho y que lo vivieron ahí".

"Uno puede ir a programas a hablar, pero hay un límite para exponer", aseguró con respecto a que uno solo debe ponerse un freno al momento de hablar.

Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar

Para evitar polémicas, decidió aclarar sobre el final: "Me gusta el programa de Andy y lo hace desde hace muchos años. Lo respeto y lo quiero. Lo conozco desde hace muchos años y sé cómo es".

Los proyectos de Araceli González

Araceli González sorprendió al revelar detalles de su futuro profesional y de las propuestas que recibió en Intrusos. Pero eso no es todo, ya que también soltó una inesperada chicana contra Griselda Siciliani.

“Me dan muchas ganas de hacer televisión, no sé si por las mañanas”, comenzó la actriz en diálogo con el ciclo de América TV, y sorprendió al sumar: “Me ofrecieron hacer algo el año que viene y vamos a hablar más adelante. También tuve una propuesta de streaming en Olga y me encanta, pero también tenemos que charlar”.

Cuándo le consultaron sobre el conflicto mediático entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani, Araceli González respondió: “No y no sé por qué me nombran”, y agregó sobre su vínculo con la intérprete de Moria tras su entrevista con Verónica Lozano: “Ahí no fui un aluvión de emociones, dije la verdad, pero pasó mucho tiempo, uno sanó y ya me pasan otras cosas”.

“Hay personas que hablan un poco de más y generan estos conflictos, pero yo siempre quedo como expuesta”, continuó. Tras aclarar que la saludaría si se la cruza en algún evento, la artista sorprendió al lanzar una de las frases de su colega entre risas: “No hablo de mi vida privada”.