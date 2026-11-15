L-Gante apoyó a Wanda Nara en medio de su guerra con la China Suárez: "Siempre de este lado"

Tras el fuerte cruce que protagonizaron Wanda Nara y la China Suárez en sus redes sociales, fue L-Gante quién decidió romper el silencio desde Instagram para apoyar a su expareja.

¿Qué dijo L-Gante tras el cruce entre Wanda Nara y la China Suárez?

Desde su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió una foto junto a la conductora y escribió: “Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera”.

El mensaje de L-Gante y la respuesta de Wanda Nara.

Al ver el gesto de L-Gante, Wanda Nara decidió compartir la historia en su propia cuenta y sorprendió con un fuerte comentario sobre la relación que compartieron: “Cómo dolió este amor verdadero”.

La respuesta de Wanda Nara a La China Suárez

Tras los descargos de La China Suárez, Wanda no se quedó callada y salió a disparar con todo: "La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno (Benjamín Vicuña). Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero".

"Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar pija como yo, así te va mejor", manifestó muy picante en referencia al comentario de la actriz. Además, destacó: "Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a chupar pija y los alejes del daño".

En otra historia, siguió: "Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene".

Además, le pidió: "Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan. Estás tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo. Salir de testigo cuando no estabas, salir de testigo cuando le quieren sacar los hijos a una madre, meterte con todos los maridos de argentina, etc."

"Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios, en cambio, al lado tuyo se hundieron todos", continuó diciendo sobre las anteriores relaciones de la artista.

Además, aprovechó para hacer referencia a "la casa de los sueños": "Cuídame la casa y mantenela limpia, todos comentan lo sucia que sos. Manteneme el orden que es mía. Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado, que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella".