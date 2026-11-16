Alex Caniggia quedó en el centro de la polémica después de tomar partido en el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez. El influencer utilizó sus redes sociales para disparar contra la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) a través de la publicación de una serie de mensajes cargados de agresividad.

¿Qué dijo Alex Caniggia sobre Wanda Nara en medio del conflicto con la China Suárez?

El detonante fue una frase que Wanda le había dedicado a la actriz en medio de su reciente enfrentamiento: "Aprendé a chupar pij... como yo, así te va mejor". El influencer compartió ese fragmento en sus historias de Instagram y acompañó la publicación con un mensaje.

"Lindo mensaje para las familias de Telefe, muy bajo todo mas un canal que tiene eta clase de conductores por decir, pagando es la única manera que conduce. La ordinaria, grasa, cabeza", escribió el mediático dejando en claro de qué lado se ubicaba en la disputa.

Pero eso fue solamente el comienzo. Caniggia volvió a apuntar contra Wanda después de que circulara otra publicación relacionada con una frase de la conductora sobre la dignidad. Esta vez, acompañó su descargo con imágenes retro de la empresaria y cuestionó sus antiguos trabajos en locales bailables.

"¿Dignidad? Dignidad, la que nunca tuviste. No estás indicada para hablar de dignidad, algo que nunca en la vida tuviste", disparó. Y cerró su mensaje con una recomendación contundente: "Hacé terapia".

El influencer no limitó sus cuestionamientos a la conductora. También apuntó contra las personas que la siguen y la consideran una figura de referencia. "Las que siguen a esta mina y la tienen de ejemplo en la cabeza lo que deben tener no es ni nada, es aire. Ignorantes", escribió en otra de sus historias.

En otro de los posteos, Caniggia compartió un montaje con una fotografía de Wanda de sus comienzos, identificada con la palabra "genética", y otra imagen bajo el rótulo "inversión". La comparación apuntaba a remarcar los cambios físicos de la empresaria en función de su poder adquisitivo. "No son feas, son pobres", remató.

Alex también aprovechó la disputa para diferenciar los recorridos profesionales de las dos protagonistas. Mientras cuestionó los inicios de Wanda en los boliches, destacó la trayectoria artística de la China, quien comenzó a trabajar desde chica y construyó su carrera como actriz.

En ese contexto, lanzó otra frase lapidaria contra la conductora: "Aunque la mona se vista de seda, mona queda".

No es la primera vez que Caniggia arremete públicamente contra Wanda. Tiempo atrás, había compartido una imagen en la que la comparaba con Peppa Pig, una publicación que provocó el enojo de la conductora y derivó en un conflicto judicial después de que ella decidiera denunciarlo.