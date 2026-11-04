Axel reveló por qué no cantará frente al Papa León XIV: su descargo luego de que lo bajaran del evento

Axel reveló que no cantará frente al Papa León XIV porque lo bajaron del evento tras las acusaciones mediáticas de una mujer en su contra.

Meses atrás, una exempleada le hizo un reclamo civil por daños y perjuicios, y también aseguró que vivió una situación incómoda con él.

Esta denuncia la dieron a conocer en LAM (América TV) y le trajo consecuencias negativas al cantante.

¿Por qué Axel no cantará frente al Papa León XIV?

Pese a que el tema salió de la agenda periodística, este miércoles al aire de La Voz En Vivo, Axel contó que, a raíz de dichas acusaciones, le bajaron el pulgar para participar del show para el Papa León XIV.

"Me habían llamado para cantar en Córdoba y, casualmente, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión... ", expuso.

"Hoy en dia le dan espacio a cualquier bolu..., que dice cualquier cosa, sin verdad ni fundamento. Cualquier persona que no está bien emocionalmente...", sentenció.

"Eso me lastimó. Entonces, los organizadores que estaban a punto de confirmarme, dijeron 'che, no podemos'. Yo quería estar igual, cómo no voy a querer cantar Somos Uno", continuó.

"Esto hay que decirlo, porque se le da aire a cualquier persona sin chequear. Después LAM salió a matar a la piba, dijeron que estaba desequilibrada...", añadió.

"Yo entiendo la decisión de la organización... La sociedad está muy frágil, muy de cristal. Tengo 27 años de camino con la música y saben quién soy. Me dolió, pero está todo bien", cerró categórico.

Luego de interpretar el tema que planeaba cantar frente al Papa León XIV, Axel reveló en qué quedó la situación con la vestuarista: "La voy a contrademandar penalmente. No puede quedar así, que la gente salga a hablar y a decir cualquier cosa".

"Salvo que se retracte, la voy a contrademandar. A parte, si vas a denunciar algo, andá a la Justicia como corresponde, no en los medios. La voy a contrademandar por calumnas e injurias, lucro cesante y daños y perjuicios. No se puede decir cualquier cosa", sostuvo Axel.