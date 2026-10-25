Nahuel Pennisi reveló que cantará para el Papa León XIV: “Será una experiencia inolvidable”

Este domingo 25 de octubre, desde su cuenta oficial de Instagram, Nahuel Pennisi confirmó que será uno de los artistas que cantará frente al Papa León XIV en Argentina durante el encuentro de jóvenes previsto para el 10 de noviembre.

¿Qué dijo Nahuel Pennisi sobre el Papa León XIV?

“Ahora sí puedo contar esta noticia que me tenía tan emocionado y tan ilusionado”, comenzó el cantante en sus redes sociales y sumó: “Se acaba de confirmar que voy a cantarle al papa este 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el encuentro de jóvenes que se va a hacer ese día”.

“Va a ser una experiencia inolvidable, emocionante porque ustedes saben lo que significa para mí que llegue el papa a nuestro país con toda la fe que tengo desde siempre”, continuó Nahuel Pennisi y cerró: “Será una ocasión muy linda para agradecer a través de la música todo lo que me pasa y compartir con ustedes”.

El Papa León XIV confirmó su paso por Argentina

El máximo representante de la Iglesia Católica dijo que quiere realizar la gira sudamericana prevista del 6 al 17 de noviembre, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú, este último, país en el que vivió dos décadas.

El jueves 22 de octubre, se viralizó un video del papa confirmándole a una pareja santafesina, que fue de luna de miel a Italia, su viaje a Argentina. La increíble charla de Juan Martín y Ornella en el Vaticano llevó tranquilidad a todos los que esperan la visita histórica.

La enfermedad tomó por sorpresa al Vaticano, al generar temores de que un tratamiento prolongado de radioterapia o quimioterapia pudiera afectar la capacidad del papa para dirigir la institución.