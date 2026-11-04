Nació Bianca, la primera hija de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se convirtieron en padres tras el nacimiento de Bianca, su primera hija.

La pareja presentó a la pequeña a través de las redes sociales con una tierna fotografía.

"Bianca. 3.11.26", escribió Alexandra junto a un corazón blanco para acompañar la imagen donde se ven los piecitos de la niña.

El posteo rápidamente se inundó de mensajes de felicitaciones para Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux, quienes están viviendo uno de los momentos más especiales de su vida.

¿Cómo fue el casamiento de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux?

Charles Leclerc contrajo matrimonio con Alexandra Saint Mleux en una ceremonia privada en Mónaco el 28 de febrero pero, contrario a lo que se creyó, el gran protagonista de la noche terminó siendo otro.

El evento fue más bien íntimo, rodeados por familiares y amigos cercanos a la pareja, previo a que comience una nueva temporada de Fórmula 1. Sin embargo, solo fue una primera parte ya que harán una celebración más extensa el próximo año, según contó el piloto en sus redes sociales: “No puedo esperar a volver a casarme contigo de nuevo el año que viene”.

Las fotos del casamiento se dieron a conocer por el corredor y la influencer donde se pudo apreciar que el alma de la fiesta fue su perro Leo, quien llevó su propio traje con moño, logrando cautivar a los presentes y a sus seguidores. Recordemos que fue él quien le entregó un mensaje de Charles a Alexandra que decía: “Papá quiere casarse contigo”, sellando su compromiso.

Prácticamente, Leo aparece en todas las fotos: en el ingreso de la pareja sobre la Ferrari 250 Testa Rossa de 1957 y sentado junto a ellos o sobre ellos mientras aguardaban para decir el "sí".

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se conocieron en la Semana de la Moda de París en 2023 y, desde entonces, mantienen un bajo perfil. Juntos trajeron a sus vidas a Leo, de quien suelen publicar más contenido en sus redes.