Pedro Rosemblat tuvo la visita de Soledad Pastorutti en su canal de streaming Gelatina y lo sorprendió al darle un consejo tras su casamiento con Lali Espósito.

La Sole le tiene un gran cariño a la artista desde muy pequeña, por lo que aprovechó el lugar para dejarles unas palabras de felicitaciones: "Me alegra mucho lo que estás viviendo, como una señora mayor que soy, creo que es una de las cosas más lindas que te puede pasar en la vida, disfrutalo".

Además, le advirtió: "No es fácil con una libriana, yo soy de libra, soy del 12 de octubre y Lali del 10, tenemos muchas cosas en común. Solo te digo que le des alas que el resto viene solo".

"Estoy muy feliz y disfrutando el momento. Te tomo el consejo, gracias Sole", lanzó el periodista mostrando mucha gratitud y emoción por recibir el consejo de una referente de la música argentina.

¿Cómo está el padre de Soledad Pastorutti?

Soledad Pastorutti comenzó a recorrer los medios para presentar su nuevo disco Vale la pena que incluye el tema Mi refugio, una canción dedicada a su papá Omar a modo de homenaje y agradecimiento por todo lo que hizo por ella y su hermana.

La cantante visitó el programa de Marcelo Bonelli, Nuestra mañana (Radio Mitre) para hablar de su nuevo lanzamiento discográfico, pero también de su vida, de algunos momentos de su carrera y, por supuesto, de su familia.

La Sole habló especialmente de Omar Pastorutti al que le dedicó una conmovedora canción a modo de homenaje. La cantante reveló que su padre, de 71 años, sufre deterioro cognitivo progresivo y que ya no puede reconocerla.

"El tema es muy fuerte, el tema que está en este disco que es Mi refugio, está dedicado a él. Mi viejo ya no sabe quién es ni sabe quién soy yo, y fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero de tener que seguir trabajando a pesar de eso, entonces fue un proceso", reveló La Sole cuando le preguntaron acerca del papá, el principal impulsor de su carrera desde los primeros años.

Después, Soledad habló de lo mucho que le cuesta cantar esa canción por todo lo que representa y por el esfuerzo que tiene que hacer para cantarla sin quebrarse, sin emocionarse hasta las lágrimas.

Incluso contó que fue difícil grabarla: "La canción la grabé una sola vez, de hecho lo que quedó es el demo, grabé frase por frase porque íbamos cortando".

Y reconoció que solo la volvió a escuchar cuando tuvo que hacer el videoclip: "La escuché solo porque tuve que hacer el video, que es muy fuerte también porque es mi cara así a cámara".