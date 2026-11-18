Bruno Incicco, el cronista de Desayuno Americano, dio detalles de la agresión que sufrió en plena nota con Karina Iavícoli.

El periodista estaba realizando su trabajo como de costumbre junto a su camarógrafo, cuando una mujer se acercó y le pegó una cachetada.

Luego del mal momento, Bruno salió al aire del programa conducido por Pamela David y reveló quién es la persona que lo agredió por la espalda.

¿Cómo fue la agresión a Bruno Incicco?

"Estoy un poco más tranquilo. Cuando pasan estas cosas te llegan muchos mensajes. Te cuentan cosas... Esta chica se llama Cristina", comenzó.

Para poner en contexto lo ocurrido, relató: "Yo estaba parado afuera de América con nuestra productora, Vivi. Cuando llega, enseguida nos miramos y me dice: 'Qué agresiva que vino'. Porque notamos su actitud apenas llegó, que era violenta".

"Se manifestó de una forma agresiva, violenta. Se acercó a comentar que la habían echado de la Plaza Mafalda, que ella estaba en situación de calle, enojada con nosotros porque decía: 'Wanda Nara se rompe una uña y ustedes lo levantan, y nos están matando a golpes en los bosques de Palermo y no dicen nada'. Tenía un reclamo muy heavy", añadió.

"Yo no estaba siendo parte de esa conversación. Estaba hablando con Pía Shaw y yo estaba a unos cinco pasos de ella", describió, y contó que la mujer le preguntó: "¿Y vos qué me mirás?". Ante este planteo, Bruno le respondió: "Estás gritando en la vereda. Estoy mirando porque está sucediendo esto".

"Después se retiró y yo tenía que hacer nota con Karina Iavícoli. Ocurrió de la nada el golpe. Eso fue la parte más fea, porque yo no me lo vi venir. No lo esperaba. Fue una sacudida para mí. No hubo un grito previo. No lo vi venir", expuso.

"Me pegó de atrás. Muy cobarde. Me pega, tenemos esa confrontación en el momento y se va", sumó.

"Yo cruzo la calle a la garita de seguridad del canal, hablo con un policía y enseguida me mandan un móvil a los cinco minutos. A los 20 minutos miro para afuera y la veo volver a pasar caminando. La observo y decimos: 'Acaba de pasar, llamemos de vuelta a la policía'", continuó.

"Sinceramente, la verdad es que me da un poco de miedo. Es gente que no está bien psicológicamente. Así como me vino a pegar un cachetazo, tranquilamente podría hacer cualquier otra cosa", manifestó sobre su preocupación.

Por último, Bruno Incicco reveló quién es la persona que le pegó: "A mí lo que me contaron es que esta persona se llama Cristina y está en situación de calle. Me dicen que tiene un vínculo con la farándula porque era amiga de Osvy, el peluquero de Susana Giménez. Frecuentaba Telefe, conoce a la gente del ambiente...".