Este miércoles 25 de noviembre, Ubisoft publicó un nuevo tráiler de "Rayman: Legends Retold", en donde revelaron detalles esenciales de la trama del videojuego. Pero eso no es todo, ya que también revelaron la fecha de lanzamiento.

¿Qué se sabe sobre "Rayman: Legends Retold"?

En este nuevo videojuego de la famosa saga, los jugadores deberán acompañar a Rayman, Globox, Barbara y Grand Minimus en una peligrosa aventura mientras exploran un misterioso reino.

Es una reimaginación del aclamado juego de plataformas con un nuevo y poderoso villano. "Rayman: Legends Retold" contará con gráficos en 3D y se podrá jugar tanto en solitario como en cooperativo local hasta cuatro jugadores. El mismo estará disponible el próximo 3 de diciembre.

¿Qué se sabe de Grand Theft Auto VI?

A 13 años de la última entrega de la saga, Rockstar Games confirmó a través de un vídeo en su canal de Youtube cómo será la portada delinst y que la sexta entrega llegará a PlayStation y Xbox el 19 de noviembre.

Además, la reconocida empresa anunció que la preventa empezará a partir del 25 de junio, tanto en formato digital como físico. Gracias a los adelantos que compartieron se sabe que la historia de Grand Theft Auto VI seguirá a Jason y Lucía, una pareja de delincuentes que intentarán arrasar con una ciudad inspirada en Miami.

¿Por qué se retrasó el lanzamiento de Grand Theft Auto VI?

Tras el lanzamiento del quinto videojuego en 2013, los fanáticos de la saga esperaban una continuación con ansias. Sin embargo, esta entrega estuvo más de ocho años en desarrollo.

Además de esto, Grand Theft Auto VI sufrió dos retrasos distintos en su fecha de lanzamiento. Al principio, Rockstar Games anunció que saldría a la venta en otoño de 2025, pero se retrasó para el 26 de mayo de 2026. A pesar de esto, la empresa volvió a fallar con el plazo y finalmente se estrenará el 19 de noviembre de este año.