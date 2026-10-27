La primera salida de Facundo Moyano y Candela Arizaga tras el levantamiento de la perimetral: "Queremos retomar nuestro vínculo"

Facundo Moyano y Candela Arizaga hicieron su primera salida pública tras el levantamiento oficial de la perimetral impuesta por la Justicia luego del confuso episodio ocurrido a principios de agosto.

El lunes 26 de octubre, Facundo Moyano declaró nuevamente frente a la Justicia por la causa que lo investiga por los delitos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, y habló sobre la restricción.

"Me levantaron la perimetral, estoy contento. Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya la puedo ver a Candela con normalidad", expresó en diálogo con la prensa.

"Va a seguir la investigación, donde hay dos imputaciones en las cuales yo soy el imputado, que es violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Me río porque no tiene sentido", añadió.

Facundo Moyano y Candela Arizaga hablaron tras el levantamiento de la perimetral

Luego de esta determinación, Facundo Moyano y Candela Arizaga disfrutaron de una cena en un restaurante de la Costanera Norte de Buenos Aires.

En exclusiva con Nacho Rivarola para Puro Show (El Trece), la pareja celebró el levantamiento de la perimetral. "Al fin lo logramos, no veíamos la hora de que termine. Fueron tres meses difíciles para nosotros. Ahora a descansar, a disfrutar y a retomar nuestro vínculo, que fue todo durísimo", manifestó Candela.

Cuando el cronista le preguntó a Moyano si tuvo miedo por la situación judicial, él respondió: "Sí, por la salud de Candela y la mía. No fue nada grato saber que teníamos una comunicación entre los medios, cosas que se decían, cuestiones muy personales que denuncié porque me parece que todo tiene un límite".

"Tuvimos mucho estrés y ansiedad, la pasamos muy mal", resumió la modelo. "Desde el principio se supo que no hubo violencia de género, Candela nunca se contradijo", aclaró Facundo.

"Se inventó de todo y yo soy consciente de que jamás dije que hubo violencia de género", aseguró la joven.

Sobre el final de la nota, Facundo Moyano llevó tranquilidad sobre su estado de salud y expresó: "Ahora se tiene que archivar la causa. Mi salud mental está perfecta, simplemente estaba pasando un mal momento y todavía estoy con las secuelas de ese dolor, de no poder ver a Cande y que todos nos juzgaron...".