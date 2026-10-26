Facundo Moyano aseguró que levantaron la perimetral en la causa que protagoniza con Candela Arizaga

Este lunes 26 de octubre, Facundo Moyano declaró nuevamente frente a la Justicia por la causa que lo investiga por los delitos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Luego, el funcionario se tomó unos minutos para hablar tanto de su vínculo con Candela Arizaga como del final de su perimetral.

¿Qué dijo Facundo Moyano tras declarar ante la Justicia?

"Me levantaron la perimetral, estoy contento. Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya la puedo ver a candela con normalidad", comenzó el funcionario en diálogo con Lape Club Social, y sumó: "Va a seguir la investigación, donde hay dos imputaciones en las cuales yo soy el imputado, que es violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Me río porque no tiene sentido".

"Quería decir algo que muchas veces no tuve la oportunidad de decirlo: tantos recursos destinados, tantos medios, tanto tiempo que pierden los medios de comunicación o periodistas que hacen policiales de manera seria, algunos que respetaba mucho y me han dejado perplejos porque no tienen la seriedad para hacerlo, deberían tener la seriedad de poner la cara de los que realmente cometen violencia de género", continuó indignado Facundo Moyano.

"No hablo solo de periodistas, también de la Justicia, que prende radares y destina recursos, tendría que poner la cara de los que realmente cometen estos delitos", expresó el joven y agregó: "El 75% de los delincuentes asesinos de CABA tienen denuncias previas, así que mientras todos seguimos con este circo hay un 75% de asesinos de violencia de género que siguen. ¿Qué responsabilidad voy a tener yo? No soy funcionario público ni nada".

"El otro día me preguntaba Candela qué decía respecto al embarazo y a la propuesta de casamiento. Fíjate cómo se transformó esto: empezamos con violencia de género, seguimos con privación ilegítima de la libertad y después pasamos a embarazo y casamiento. Respecto a eso yo no puedo confirmar nada", cerró el hombre sobre su vínculo con Candela Arizaga.

¿Qué dijo Candela Arizaga tras su audiencia?

"A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar", comenzó angustiada la joven y sumó: "Hicimos un viaje juntos y lo disfrutamos un montón, volvimos más unidos y más fuertes que nunca para todo esto".

"Ojalá que el lunes se levante esta perimetral. Vamos a hacer lo posible para que nos escuchen más, yo me mantenía bastante oculta y ahora estoy más tranquila y con ganas de luchar por esto para que se termine de una vez", continuó Candela Arizaga y reveló en diálogo con Intrusos: "Hubo un compromiso con Facundo en el viaje, pero no quiero hablar de lo personal. Yo elijo seguir con Facundo porque es mi pareja y eso no cambió nunca".

"Empezamos a estar en enero y nunca recibí violencia por su parte ni privación de la libertad como se dijo, siempre aclaré que eso nunca pasó, sino que fueron otros asuntos", expresó la pareja de Facundo Moyano y cerró: Ahora le toca a Facundo, así que continuará. No hablé con Facundo. No puedo hablar ni acotar nada pero igual creo que voy a estar presente en la audiencia del lunes. Yo me casaría con él, es el objetivo de cualquier pareja que se quiere y se ama".