Nancy Pazos chocó en la General Paz y desmintió estar alcoholizada: qué pasó

Nancy Pazos quedó involucrada en un nuevo escándalo: chocó en la avenida General Paz a la altura de Zapiola y se rumoreó que estaba alcoholizada.

¿Qué pasó con Nancy Pazos?

El periodista de TN Lucas Jerez dio la información a través de su cuenta de X, donde escribió: "Reconocida conductora de TV está con un aparente ataque de nervios, encerrada en su auto, después de haber chocado a una moto en General Paz y Zapiola".

"Se están trasladando los peritos al lugar. Personal que la quiso asistir no descarta que esté alcoholizada", añadió.

"Según mi fuente, a Nancy Pazos 'la largaron' antes de que lleguen los peritos a hacerle la alcoholemia", agregó en otro tuit.

Tras el revuelo por la noticia, Guido Záffora se comunicó con la conductora y compartió su palabra al aire e DDM (América TV).

"Venía del gimnasio e iba a mi trabajo. Me quedé cinco minutos después del accidente con una chica y dos motoqueros más, cualquiera de ellos puede decirles la verdad​", manifestó Pazos sobre el incidente vial ocurrido este martes a las 12:40 hs.

"Después de una hora me metí en el auto, porque la misma policía me dijo que esperara ahí hasta que llegara el perito", detalló.

La periodista no sufrió lesiones y le quitó dramatismo a la situación. "Estuve bien todo el tiempo, solo súper nerviosa porque la ambulancia tardó casi media hora. Fue un bajón", expresó.

"Alcohol cero", aclaró categórica. "Por suerte, el señor de la moto está bien y ya llegó la esposa que está con él en el Sanatorio", comentó sobre el estado del hombre que manejaba la moto con la que impactó su camioneta.

De esta manera, Nancy Pazos explicó lo sucedido cuando iba de camino a su programa El amor es más fuerte (Radio 10) y descartó algún tipo de escándalo policial.