Luzu TV se quedó con la victoria en "El Gran Partido del Streaming" ante 412: ¿Cuánta gente lo vio?

Este domingo 15 de noviembre, se llevó a cabo "El Gran Partido del Streaming", en donde los equipos de 412 y Luzu TV jugaron la esperada revancha. Tras un encuentro peleado, el conjunto de Nicolás Occhiato se llevó la victoria y el marcador quedó en 7-6.

¿Cómo fue "El Gran Partido del Streaming" entre 412 y Luzu TV?

El encuentro fue transmitido en simultáneo en YouTube y Kick en los canales de ambos equipos. El mismo fue relatado por el Pollo Vignolo y en los bancos estaba Titi Fernández.

El primer tiempo terminó con la victoria parcial de 412, sin embargo, en los últimos minutos de la segunda parte Luzu TV logró remontar el partido y finalmente pudo festejar una nueva victoria ante el equipo de Davoo Xeneize.

¿Qué récord de visualizaciones rompió "El Gran Partido del Streaming"?

Gracias a la transmisión del partido entre ambos equipos de streamers, Luzu TV oficialmente tiene la primera transmisión en vivo en la historia de YouTube Argentina en superar 1 millón de dispositivos conectados simultáneamente.

Combinado con el canal de Kick de La Cobra en total "El Gran Partido del Streaming" logró 1,5 millones de espectadores durante las más de dos horas de vivo.