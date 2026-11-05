La hija de Daniel Bifulco, el actor y humorista de "Los Jaimitos" en VideoMatch, lanzó un comunicado tras la muerte de su padre el miércoles 4 de noviembre.

La noticia fue confirmada por el periodista Pablo Layús mediante un amigo del actor. El humorista fue encontrado sin vida en su casa de Villa Urquiza tras haber sufrido un infarto, de acuerdo al parte policial.

Después de la repercusión y los mensajes emotivos de quienes fueron sus colegas como Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, Luciana lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó”.

Luciana Bifulco tras la muerte de su padre Daniel

Además, quiso agradecer a todas las personas que le dejaron unas palabras en este momento: “Agradecemos de corazón cada mensaje, cada palabra de cariño y cada muestra de afecto que estamos recibiendo”.

Sin embargo, hizo un especial pedido: “Les pedimos respeto y consideración hacia nuestra familia. Cualquier información oficial será comunicada por nosotros. Gracias por acompañarnos y mantener vivo su recuerdo”.

¿Qué decía el informe de la muerte de Daniel Bifulco?

La noticia fue confirmada por el periodista Pablo Layús mediante un amigo del actor. Fue encontrado sin vida en su casa. Según las primeras informaciones, habría sufrido un infarto en su casa en Villa Urquiza.

Más tarde, TN pudo acceder al informe y se dio a conocer que fue el hermano del actor quien llamó al 911. Así, una ambulancia del SAME llegó a la vivienda ubicada en la calle Franklin D. Roosevelt al 5200, donde constataron que ya no tenía signos vitales.

Daniel Bifulco

Si bien no presentaba signos de violencia, solicitaron que se proceda a la “averiguación de causa de muerte” con grandes posibilidades de que haya sufrido un paro cardíaco.

La investigación para determinarlo quedará a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36, conducida por Marcelo Eduardo Munilla Lacasa.