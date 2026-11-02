Confirmaron los artistas que se presentarán en el Quilmes Rock 2027

Este lunes 2 de noviembre, Quilmes anunció el line-up oficial del "Quilmes Rock 2027" en sus redes sociales. Recordemos que el festival se llevará a cabo el 16, 17 y 18 de abril de 2027.

¿Qué artistas participarán del Quilmes Rock 2027?

Los artistas que encabezan el anuncio que se realizó tanto con un evento como en las redes sociales se encuentran: Divididos, Fito Paez, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, JET, Ratones Paranoicos, Los Autenticas Caligaris, Jorge Drexler, Las Pelotas, y Henry & y la Palangana.

Los artistas que participarán del Quilmes Rock 2027.

Pero eso no es todo, ya que también participarán del Quilmes Rock 2027 Dante Spinetta, Angela Torres, Cruzando el Charco, la vuelta de Fricción, homenaje a Spinetta por Javier Malosetti, Kevin Johansen, Kapanga, Alejandro Lerner, Marilina Bertoldi, Turf, 2 Minutos, El Mató A Un Policía Motorizado, Massacre, Camionero, Celeste Carballo, Virus, entre otros.

¿Cómo comprar entradas para el Quilmes Rock 2027?

Las entradas para el festival ya se encuentran disponibles en la página oficial de Enigma Tickets. Actualmente está habilitada la segunda fase, en donde las dos jornadas en campo tienen un valor de $220.000 y los de tres días cuestan $300.000. También se puede adquirir el espacio VIP con tribuna, los pases de dos jornadas se comercializan a $600.000 y los de tres días, a $810.000.

Pero eso no es todo, ya que la plataforma de Flow también transmitirá el Quilmes Rock 2027 en Argentina, Uruguay y Paraguay, mostrando los distintos escenarios, entrevistas con los artistas y contenido exclusivo.