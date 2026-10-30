Carmen Barbieri reveló cómo se encuentra de salud tras descompensarse en la calle: qué le pasó

Carmen Barbieri habló sobre su cuadro de salud luego de descompensarse en la calle, reveló qué le pasó y contó cómo se siente.

La conductora generó preocupación en los últimos días debido a una recaída que sufrió después de varios días de estar en reposo por un cuadro de broncoespasmo, meningitis y una gripe con fiebre que llegó a tocar los 40 grados.

A pesar de que los médicos evaluaron hospitalizarla, decidieron que continuara el tratamiento en su casa. "Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes", relató la conductora.

Cabe destacar que, Carmen atraviesa hace años dificultades para respirar por un problema en sus bronquios, lo que provoca que su recuperación sea más complicada cuando sufre alguna enfermedad relacionada con el aparato respiratorio.

Carmen Barbieri.

Sin embargo, el jueves 29 de octubre, la conductora dialogó con TN Show y le aseguró que "iba a presentarse a su programa Con Carmen en El Nueve" luego de afirmar que "se siente mejor".

“Hoy voy a ir a trabajar. Estoy esperando al doctor ahora, que me ya me había dado el alta. El problema es que yo quería volver al trabajo y estuve una semana en cama faltando. El alta me lo dio el domingo y el lunes a la mañana muy temprano dije ‘bueno, ya voy a trabajar’”, explicó.

Tras el esfuerzo por ir a trabajar el lunes cuando todavía no se encontraba en buenas condiciones, contó: “Caí cuando iba a subir al auto. Me agarró una lipotimia, no perdí el conocimiento, pero bueno, volví a mi casa y me acosté. Falté ayer (por el martes)”.

"Ahora estoy bien, así que... ya encaminada para ir a trabajar dentro de un rato”, remarcó Carmen Barbieri.