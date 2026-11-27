Maypi Delgado reveló que tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida al contarle a su hija que su padre Matías Ricciardelli falleció.

Mediante sus redes sociales, compartió un video de la niña donde se la podía ver con una sonrisita: “Ella es así todos los días: divertida, amorosa y muy graciosa”.

Luego, reveló que pudo sincerarse sobre la tragedia que vivieron días atrás: "Ayer pude contarle y explicarle con mucho amor y hasta donde puede entender un niño. Tuvimos abrazos muy muy grandes y ella se quedó en paz”.

“Estoy acompañada por una psicóloga infantil que me ayudó en todo este proceso y seguirá así. También mi familia y amigas que están tan presentes”, contó sobre el auxilio que recibió.

“Algo que creo que es muy muy clave también es la familia de él que está acompañándonos con muchísimo amor, a pesar de que están rotos por dentro, están para India”, aseguró que la familia de su expareja está muy presente.

Finalmente, aseguró que lo recordarán con una enorme sonrisa: “Nos quedamos con los lindos recuerdos, vamos a encontrar la paz”.

¿Qué le pasó a Matías Ricciardelli?

Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su hija Indiana (India), murió el martes 17 de noviembre de 2026, aunque la noticia trascendió públicamente el 20 de noviembre. La modelo y ex Gran Hermano confirmó el deceso de su ex, con quien ha mantenido un fuerte conflicto tras el nacimiento de su hija.

Marcia Frisciotti, conocida en la red como Pochi de Gossipeame, confirmó la muerte ante la consulta de sus seguidores, aunque pidió reserva sobre el tmea. "Ya que me consultaron varias de ustedes, paso por acá a contar que Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes. Obviamente siempre se va a respetar la privacidad de su familia en un momento tan doloroso".

Tras ser consultada sobre la causa del fallecimiento, la comunicadora explicó: "Según la información confirmada, su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas. Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles".