Maypi Delgado escribió un desgarrador mensaje en sus redes luego de que se diera a conocer la muerte de Matías Ricciardelli, su expareja y padre de su hija.

La ex Gran Hermano compartió un desgarrador posteo en su cuenta de Instagram que lo acompañó con una serie de fotos de cuando ella estaba embarazada y otros momento de él disfrutando junto a la pequeña.

Además, manifestó el profundo dolor que siente en este momento: "Qué difícil todo… De a poco te voy a ir despidiendo, pero hoy no me sale… Veo fotos y videos y me río mucho y al mismo tiempo lloro sin consuelo… Gracias por lo que pudiste ser".

Matías Ricciardell con su hija

"Acá te vamos a recordar siempre con toda esa felicidad… con tus chistes… con tu amor a India, a tu forma, sin juzgarte… Sé que la amaste y la amás, y eso voy a enseñarle. Qué tipo divertido, por favor… Llegaste en los días del parto y me hiciste pasar unos días tan lindos y llevaderos… riéndonos de todo lo difícil que es el posparto…", continuó relatando sobre las alegrías.

"Después tuvimos momentos muy buenos a la distancia… momentos muy buenos vos con tu bebita, momentos malos también, que por suerte son los menos… Gracias por estar de la forma que podías. En unos días podré tener la fuerza para contarle a India que ya no estás en este plano… Por ahora no puedo… Necesito ponerme fuerte para afrontar lo que se viene. Sé que siempre vas a estar para ella… Hoy solo digo gracias", concluyó revelando que la niña aún no se ha enterado de la noticia.

Matías Ricciardell con su hija

¿Qué le pasó a Matías Ricciardelli?

Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su hija Indiana (India), murió el martes 17 de noviembre de 2026, aunque la noticia trascendió públicamente el 20 de noviembre. La modelo y ex Gran Hermano confirmó el deceso de su ex, con quien ha mantenido un fuerte conflicto tras el nacimiento de su hija.

Marcia Frisciotti, conocida en la red como Pochi de Gossipeame, confirmó la muerte ante la consulta de sus seguidores, aunque pidió reserva sobre el tmea. "Ya que me consultaron varias de ustedes, paso por acá a contar que Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes. Obviamente siempre se va a respetar la privacidad de su familia en un momento tan doloroso".

Tras ser consultada sobre la causa del fallecimiento, la comunicadora explicó: "Según la información confirmada, su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas. Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles".