Durante la visita del Papa León XIV a la Argentina, dos piezas audiovisuales dirigidas por el cineasta argentino Matías Payer formaron parte de las imágenes que acompañaron uno de los acontecimientos públicos más importantes del año.

Matías Payer

Los videos oficiales “Nosotros estamos” y “Bienvenida del Papa” fueron proyectados en las pantallas dispuestas sobre la Avenida del Libertador y en distintos encuentros vinculados con la visita papal, consolidando a Payer como el único cineasta argentino convocado que también se animó a poner su propia voz sin ser locutor.

Payer recibió el desafío de construir piezas capaces de emocionar tanto a una persona profundamente creyente como a alguien que no mantiene un vínculo cercano con la Iglesia. En palabras del propio director: “Entendí que no tenía que hacer una película sobre el Papa. Tenía que hacer una película sobre nosotros. Sobre lo que significa estar, recibir al otro y volver a encontrarnos”.

Argentino, aunque parte de su formación transcurrió fuera del país, Payer viene desarrollando una mirada centrada en la identidad, los vínculos y los grandes interrogantes humanos, utilizando en los últimos años las redes sociales como un laboratorio para experimentar con nuevas formas narrativas y cortometrajes. Esa búsqueda encontró ahora una escala completamente distinta al ser exhibida ante miles de personas.

Para Matías, el proyecto tuvo además una dimensión personal. Su relación con la Iglesia atravesó momentos difíciles y hubo personas dentro de ella que le hicieron daño. Por eso, ser convocado años después para dirigir dos piezas centradas en el encuentro tuvo algo de reconciliación. “Quizás por eso necesitaba que estas películas también pudieran hablarle al que cree, al que no cree y al que alguna vez se sintió afuera.”

La experiencia no representa un punto de llegada, sino la continuidad de una carrera en constante expansión. Próximamente, Payer continuará desarrollando trabajos junto a Maria Studios y distintos artistas vinculados a los encuentros musicales de la visita, como la cantante católica Athenas, Maxi Largui, Joaquín Chávez y Jaqui Lin.

Asimismo, durante 2027 avanzará en una nueva etapa de Proyecto Shaw —un ambicioso desarrollo audiovisual sobre la figura del empresario argentino Enrique Shaw— impulsado desde Faro Films junto a Maria Studios, el cual pone en diálogo la empresa, la tecnología y una pregunta profundamente contemporánea sobre qué decisiones no deberíamos delegar jamás como seres humanos.