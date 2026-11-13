Martín Fierro de Cable 2026: Marina Calabró le dedicó su premio a Rolando Barbano y reflotó un polémico episodio entre ellos

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Marina Calabró ganó el premio Martín Fierro de Cable 2026 a mejor conducción femenina por su labor en Arranca la tarde y sorprendió al mencionar a su pareja Rolando Barbano haciendo alusión a un conflicto del pasado.
Cuando le entregaron la estatuilla, la periodista hizo un discurso bastante formal agradeciendo a las personas que la ayudaron a hacerlo posible.
Luego, se mostró más descontracturada y mencionó a su compañero de vida: “Se lo dedico a mi amor. Sí, a vos, Rolando, a vos”. Inmediatamente, esas palabras trajeron a la memoria el episodio vivido en 2024 cuando le dedicó otro premio mientras atravesaban una crisis.
Video: Se picó
En aquel entonces, la cara del periodista de desconcierto había dado que hablar y, todo empeoró, cuando él subió al escenario y ni siquiera la mencionó.
Por esa razón, la politóloga expuso entre risas: “Aquella dedicatoria nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero también nos trajo hasta acá y hoy tenemos revancha”.
Todos los ganadores del Martín Fierro de Cable 2026
- Oro: Eduardo Feinmann.
- Señal de noticias: A24.
- Interés general: Duro de Callar.
- Magazine: Mañanas Picantes.
- Programa económico: Economía & Real Estate.
- Programa periodístico: WiFi.
- Cultural/Educativo: Mi país.
- Entrevistas: Luis Novaresio Entrevista.
- Arte, moda y tendencia: Mandinga Tattoo.
- Noticiero diurno: Siempre Noticias.
- Noticiero central: Diario de las 20.
- Programa deportivo: Paso a Paso.
- Periodístico deportivo: TN Deportivo.
- Musical: Cultura DJ.
- Infantil/Juvenil: Selenkay.
- Documental: Octubre TV.
- Temas médicos: Doctor C.
- Culinario: Maestros de la Medialuna.
- Programa rural: Tranquera Abierta.
- Turismo y tiempo libre: Turismo Argentina.
- Servicios: El Defensor.
- Entretenimientos/Reality/Humor: Tarico Fake News.
- Producción integral: A24.
- Labor humorística: Ariel Tarico.
- Conducción femenina: Marina Calabró.
- Conducción masculina: Eduardo Feinmann.
- Labor periodística deportiva: Diego Latorre y Sebastián Vignolo (empate).
- Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi.
- Labor periodística masculina: Pablo Rossi.
- Cronista/Movilero: Alejandro Moreyra.
- Panelista: Rodolfo Cingolani.
- Columnista de espectáculos: Alejandra Peñalva.
- Columnista político: Daniel Bilotta.
- Columnista económico: Andrés Lerner.
- Columnista policial/Judicial: Nicolás Pizzi.
- Aviso publicitario: Easy a todo.