Martín Fierro de Cable 2026: Marina Calabró le dedicó su premio a Rolando Barbano y reflotó un polémico episodio entre ellos

Marina Calabró ganó el premio Martín Fierro de Cable 2026 a mejor conducción femenina por su labor en Arranca la tarde y sorprendió al mencionar a su pareja Rolando Barbano haciendo alusión a un conflicto del pasado.

Cuando le entregaron la estatuilla, la periodista hizo un discurso bastante formal agradeciendo a las personas que la ayudaron a hacerlo posible.

Luego, se mostró más descontracturada y mencionó a su compañero de vida: “Se lo dedico a mi amor. Sí, a vos, Rolando, a vos”. Inmediatamente, esas palabras trajeron a la memoria el episodio vivido en 2024 cuando le dedicó otro premio mientras atravesaban una crisis.

Video: Se picó

En aquel entonces, la cara del periodista de desconcierto había dado que hablar y, todo empeoró, cuando él subió al escenario y ni siquiera la mencionó.

Por esa razón, la politóloga expuso entre risas: “Aquella dedicatoria nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero también nos trajo hasta acá y hoy tenemos revancha”.

Todos los ganadores del Martín Fierro de Cable 2026

- Oro: Eduardo Feinmann.

- Señal de noticias: A24.

- Interés general: Duro de Callar.

- Magazine: Mañanas Picantes.

- Programa económico: Economía & Real Estate.

- Programa periodístico: WiFi.

- Cultural/Educativo: Mi país.

- Entrevistas: Luis Novaresio Entrevista.

- Arte, moda y tendencia: Mandinga Tattoo.

- Noticiero diurno: Siempre Noticias.

- Noticiero central: Diario de las 20.

- Programa deportivo: Paso a Paso.

- Periodístico deportivo: TN Deportivo.

- Musical: Cultura DJ.

- Infantil/Juvenil: Selenkay.

- Documental: Octubre TV.

- Temas médicos: Doctor C.

- Culinario: Maestros de la Medialuna.

- Programa rural: Tranquera Abierta.

- Turismo y tiempo libre: Turismo Argentina.

- Servicios: El Defensor.

- Entretenimientos/Reality/Humor: Tarico Fake News.

- Producción integral: A24.

- Labor humorística: Ariel Tarico.

- Conducción femenina: Marina Calabró.

- Conducción masculina: Eduardo Feinmann.

- Labor periodística deportiva: Diego Latorre y Sebastián Vignolo (empate).

- Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi.

- Labor periodística masculina: Pablo Rossi.

- Cronista/Movilero: Alejandro Moreyra.

- Panelista: Rodolfo Cingolani.

- Columnista de espectáculos: Alejandra Peñalva.

- Columnista político: Daniel Bilotta.

- Columnista económico: Andrés Lerner.

- Columnista policial/Judicial: Nicolás Pizzi.

- Aviso publicitario: Easy a todo.