Marixa Balli rompió el silencio después de mucho tiempo sobre su salida de LAM (América TV) y reveló la razón por la que dio un paso al costado.

Mediante una entrevista para el ciclo de Marta Fort en Blender, la panelista habló de su cambio a Cortá por Lozano (Telefe) que resultó completamente inesperado: "Uy, qué tema mi salida de LAM. Yo estaba muy bien, es un programa que amo, a Ángel lo adoro, somos muy amigos y tenemos buena química, con solo vernos sabemos lo que está pensando el otro".

Sin embargo, pese a la excelente relación con el conductor, dejó abierta la puerta a que hubo tensos momentos con sus compañeras: "Pero pasaron cosas que no me sentí cómoda, hubo varias internas. Empezaron a decir cosas que no eran reales y eso me molestó".

Incluso, se refirió a un rumor que circuló en ese entonces: "Quisieron instalar que yo solo quería conducir y no fue así. Si hubiese pasado, me habría hecho cargo, pero no pasó".

"Es un programa que tiene una química y una adrenalina muy linda, es muy divertido, pero en cuanto empecé a sentir que estaba incómoda, di un paso al costado", concluyó dejando en claro que disfrutaba de ser una angelita.

El cruce de Marixa Balli con La Negra Vernaci

Elizabeth “La Negra” Vernaci y Marixa Balli protagonizaron un fuerte cruce cuándo la panelista fue al estudio de MasterChef Celebrity para entrevistar a un compañero de la locutora. Ahora, la ex angelita estuvo en Sálvese quien Pueda y dio detalles de lo sucedido.

"Tengo toda la buena onda, tenemos buena relación, ya tengo pactado con ella que no le voy a hacer nota, porque me lo pidió", comenzó la panelista en diálogo con el ciclo de América TV, y sumó: "Lo que pasó el otro día es que me molestó que yo me estaba acercando a un participante que habíamos quedado en que era el siguiente y ella justo se sienta en la misma mesa. Entonces cuándo me acerqué me empezó a gritar".

"Si yo no la mire, la recontra respeto, pero ya cuando me gritas, que yo le pongo la mejor de las ondas, pero el gritito tipo falta de respeto no se lo permito a nadie", continuó Marixa Balli y agregó: "Estamos todas en el mismo lugar, un poco de onda, después veo que sale con ustedes y hace unas notazas impresionantes, ¿Dónde está el problema?".

Cuándo le preguntaron sobre los comentarios que hizo la Negra Vernaci tratandola de "mufa", la mediática respondió: "A mí lo que digan con temas que son pasados me chupan un huevo, esos pensamientos son para mediocres, no me afectan", y cerró: "Yo no le voy a dar nota, que se relaje, no hay ningún problema, no le voy a hacer notas. Negra Vernaci, te amo, te adoro y te admiro, sos icónica, me vas a tener que correr vos a mí".