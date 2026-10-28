Revelaron el nuevo proyecto profesional de Marixa Balli: ¿Vuelve al teatro?

Este miércoles 28 de octubre, desde el ciclo de streaming "Ángel Responde", Pablo Layús reveló que Marixa Balli habría recibido una importante propuesta para sumarse a la próxima temporada teatral de verano en Carlos Paz.

¿Qué se sabe de la oferta que recibió Marixa Balli?

"Te doy un adelanto para el verano. Han tentado para hacer temporada a Marixa Balli", comenzó el periodista en el ciclo de Bondi Live y sumó: "Tiene ganas de hacer temporada e iría con Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti".

"Le gustó la idea porque atrás está metido Eduardo Giordano, un gran productor, y ella trabajó mucho con él, lo quiere mucho", continuó Pablo Layús y cerró sobre Marixa Balli: "Lo único que la frena a Marixa es la mamá, porque la mamá quiere salir todas las noches".

¿Qué dijo Andy Kusnetzoff sobre el enojo de Marixa Balli?

La cronista de Ángel de Brito encaró en la calle a Andy Kusnetzoff y le preguntó por Marixa Balli. "Me parece una gran invitada por sus amoríos, porque tiene mucha personalidad", reconoció el conductor.

Enseguida tomó distancia de cualquier responsabilidad en el disparador del conflicto ocurrido años atrás: "No tengo nada que ver con lo que pasó hace un montón. Tengo que ver como responsable, pero eso es tema de la producción, no sé lo que pasó ese día".

Al escuchar las razones por las cuales la exvedette se niega a ir a su programa, Andy dio una respuesta que nadie esperaba: "Si es así como lo cuenta, tiene razón". También aclaró, en su momento, cuál fue la actitud que tomó: "Yo le he pedido disculpas pero ¿qué querés que te diga? Te puedo decir que no tengo otra postura que esta".

Finalmente, Andy Kusnetzoff explicó que no está peleado con Marixa, que no tiene nada personal contra ella y que, si la historia es así como la cuenta, tiene razón.