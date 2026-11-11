La estrella mundial y emblema del K-Pop Jisoo ha firmado con la agencia de talentos estadounidense WME (William Morris Endeavor), una de las más importantes del mundo, para representación a nivel mundial, sumando una socia agencia internacional a su estructura existente de gestión en solitario y sello discográfico.

El 9 de noviembre, el sitio Variety anunció que Jisoo se unió a WME. El 10, la agencia le dio la bienvenida de forma oficial en sus redes sociales.

Jisoo firma con la agencia WME para su representación a nivel mundial

Este acuerdo no reemplaza los arreglos actuales de Jisoo. Ella continuará gestionando su carrera en solitario a través de BLISSOO, la compañía que fundó en 2024, mientras que Warner Records se encargará de sus lanzamientos musicales a nivel mundial. Sus actividades con BLACKPINK seguirán bajo la tutela de YG Entertainment.

WME actuará como representante de Jisoo en los mercados internacionales, ayudándola a conectar con oportunidades y negociarlas a través de su red. La agencia es una de las más grandes de Estados Unidos y representa a diversos clientes de la música, el cine y la televisión, entre ellos Bruno Mars, Adele, Billie Eilish, Coldplay, Olivia Rodrigo, Rihanna, Shakira y The Weeknd.

Jisoo es la tercera integrante de BLACKPINK en firmar con WME. Lisa se unió a la agencia en septiembre de 2025 para ser representada en cine y televisión, mientras que Rosé firmó más tarde ese mismo año para ser representada en toda su carrera musical.

Este acuerdo se produce en un momento en que Jisoo está expandiendo su carrera en solitario tanto en la música como en la actuación.

Además de su carrera musical, la influencia de Jisoo puede sentirse a través de la moda y la cultura global. Ella es embajadora global de Dior, Cartier, Tommy Hilfiger y Salomon, y ALO.

Actualmente, está preparando su primer álbum tras el lanzamiento de los sencillos previos "Click" el 4 de septiembre y "Addicted" el 30 de octubre. "Addicted" alcanzó el primer puesto en las listas de las canciones más populares de iTunes en 28 regiones.

Jisoo lanzó su carrera musical en solitario en 2023 con el EP sencillo "Me", cuyo sencillo principal fue "Flower", que alcanzó el puesto número 2 en la lista Billboard Global 200. El álbum se convirtió en el primer lanzamiento de una artista solista coreana en superar el millón de copias vendidas.

Posteriormente, lanzó el miniálbum de 2025, “Amortage”, que incluía los temas “Earthquake” y “Your Love”. El año pasado también publicó “Eyes Closed”, una colaboración con Zayn que se convirtió en su segundo sencillo en entrar en el Top 10 de la lista Global Excl. US de Billboard. La canción también alcanzó el puesto número 20 en la lista Global 200, mientras que en la Hot 100 llegó al puesto número 72.

Jisoo también ha consolidado su carrera como actriz, participando en la exitosa serie de Coupang Play “Newtopia” y en la película “Omniscient Reader: The Prophecy” en 2025. Este año, protagonizó el éxito “Boyfriend on Demand” de Netflix. También hizo su primera aparición en la Met Gala en mayo. Además, colaboró ​​con Off-White y Pokémon en campañas publicitarias.

Paramount Pictures presentó recientemente el trailer de "The Angry Birds Movie 3" con un adelanto de la nueva canción “Sun Showers” de la cantante y actriz Jisoo, miembro de BLACKPINK.

Por su parte, BLACKPINK finalizó su gira mundial "Deadline" a principios de este año, con conciertos en estadios de Norteamérica, Europa y Asia.