El Chato Prada relató una mala experiencia que tuvo recientemente cuando lo intentaron estafar por teléfono y, por fortuna, pudo darse cuenta a tiempo.

De acuerdo a lo que contó en Desayuno Americano (América TV), "el sábado, a las 6 de la mañana, me suena el teléfono. Cuando atiendo, me habla como Julián, mi hijo mayor. Me dice que le robaron, que entraron a la casa y no sé que más. Yo corto y lo llamo, pero no me atiende".

En ese momento, entró en desesperación pero se calmó cuando pudo contactarse con él: "Yo empecé a caminar por las paredes, imaginate, hasta que por fin me llama Julián, hablamos y me di cuenta que era todo mentira".

Sin embargo, no terminó ahí ya que el domingo lo volvieron a intentar: "Ahí me di cuenta con facilidad pero lo peor vino al otro día, el martes".

En esta tercera oportunidad, se hicieron pasar por una conocida empresa de correo: "Yo cuando vi la hora, me imaginé que no podía ser y ya avivado, empecé a gastarlos. Cuando el tipo se da cuenta de que lo estoy boludeando, me empieza a insultar de una manera muy violenta"

Luego explicó que, normalmente, está atento a estas estafas pero "me agarraron medio dormido, tenía la guardia baja".

La verdad detrás del supuesto romance entre El Chato Prada y Pilar Smith

El Chato Prada, expareja de Lourdes Sánchez, rompió el silencio y se refirió a los rumores de romance con Pilar Smith, la periodista de LAM (América TV).

Según Ángel de Brito en las últimas, el productor y la periodista comenzaron un romance y el conductor lo confirmó a través de su cuenta de X con una foto de ambos.

Sin embargo, tras el revuelo que se generó, Pilar Smith salió a desmentir la información en sus historias de Instagram y aclaró: "Fue una joda. Gracias a los que chequearon".

El Chato Prada sobre los rumores de romance con Pilar Smith

Por otro lado, El Chato Prada se sumó a las palabras de Pilar mientras encontraba en el gimnasio y aseguró: "No estoy de novio, jajaja". En la misma imagen, etiquetó a Ángel de Brito y Pilar Smith.

Las versiones habían tomado fuerza después de que Karina Iavícoli diera algunas pistas sobre la identidad de una persona que estaría conociendo Pilar. Entre las características mencionadas, habló de un hombre poderoso, soltero, sin hijos y de 45 años, datos que terminaron acercándose al nombre del Chato Prada.