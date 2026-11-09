Los famosos que estuvieron presentes en la misa del Papa León XIV en Palermo

El papa León XIV encabezó este lunes en el Monumento a los Españoles, en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, una multitudinaria misa, de la que participaron el presidente Javier Milei, dirigentes políticos, de la Iglesia, y más de 2 millones de fieles según estimaciones, entre los que se encontraban famosos del espectáculo argentino.

El papa León XIV tras celebrar una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026

Cristina Pérez junto a Luis Petri, diputado nacional por la provincia de Mendoza y vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Carolina "Pampita" Ardohain con sus hijos, Yanina Latorre, Analía Franchín, Florencia de la V con su esposo Pablo Goycochea y sus hijos, son algunas de las celebridades que se vieron entre las primeras filas o en zonas privilegiadas de la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles (Palermo, Buenos Aires), el 9 de noviembre de 2026.

Pampita

Alejandro Gravier y Valeria Mazza

Yanina Latorre y Analía Franchín

Florencia de la V, su esposo Pablo Goycochea y sus hijos Isabella Goycochea y Paul Goycochea

Cristina Pérez

Georgina Barbarossa, profundamente conmovida, cubrió la misa para Telefe desde su programa "A La Barbarossa", mientras que Gladys "La Bomba Tucumana" y su hijo Tyago Griffo, y Roberto García Moritánestuvieron entre el público.

"Una misa histórica. Un mensaje de fe, esperanza y unidad. El papa León XIV nos recordó la importancia de defender la vida, la dignidad del trabajo, la cultura del esfuerzo y la solidaridad con quienes más lo necesitan. Una sociedad mejor se construye con valores, educación, libertad y oportunidades para progresar. Que su visita nos inspire a dejar atrás las divisiones y trabajar por una Argentina más justa, fraterna y próspera. La fe nos une. La esperanza nos moviliza. El futuro nos compromete. ¡Gracias, Santo Padre!", expresó García Moritán junto a imágenes del lugar donde estaba para presenciar la misa.

Roberto García Moritán

Gladys La Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo

Además, Soledad Pastorutti se presentó sorpresivamente para cantar en la previa de la misa, junto a su hermana Natalia, y Abel Pintos había cantado antes en el Cottolengo Don Orione.

El histórico locutor y conductor Fernando Bravo, fue el encargado de proclamar la primera lectura, del Antiguo Testamento, en la Santa Misa que presidió el papa León XIV el 9 de noviembre de 2026. Su intervención generó aplausos y fue uno de los momentos destacados del inicio de la ceremonia.

Bravo leyó un pasaje de la profecía de Ezequiel (47,1-2.8-9.12), correspondiente a la fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán. El texto utiliza la imagen del agua que brota del Templo como símbolo de restauración, esperanza, sanación y vida abundante. El simbolismo del agua viva que transforma y da vida se relaciona con la Iglesia como templo y fuente de gracia.

La misa empezó a las 11:30, con llegada del papa en papamóvil alrededor de las 10 y animación desde temprano. Había sectores diferenciados para invitados, incluyendo autoridades como el presidente Javier Milei y su gabinete, y el gobierno porteño, además del público general. Las celebridades mencionadas ocuparon lugares de privilegio o zonas cercanas gracias a invitaciones/QR.