Rating: cuánto midió la cobertura de la llegada del Papa León XIV a Argentina

El domingo 8 de noviembre, la cobertura de la llegada del Papa León XIV atravesó la TV Argentina. Juntos con el Papa se ubicó entre los cinco programas más vistos del día.

Telefe encabezó la medición con 4,2 puntos de rating, seguido por eltrece, que alcanzó 2,4 puntos. Más atrás quedaron elnueve, con 0,7; Canal 7, con 0,6; América TV, con 0,5; NET TV, con 0,3 puntos; y Alpha TV con 0.1 puntos., indicó Televisión.com.ar a través de IBOPE.

MasterChef Celebrity (Telefe) fue el programa más visto de Telefe y del día en general, con 11.7 puntos de rating.

La familia Ingalls sigue siendo de lo más visto en el domingo de eltrece con un promedio de 3.5 puntos de rating.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 11.7. MasterChef Celebrity la definición 10.1. Pasapalabra 7.3. Juego chino 5.5. Juntos con el Papa 4.7

MasterChef Celebrity 11.7. MasterChef Celebrity la definición 10.1. Pasapalabra 7.3. Juego chino 5.5. Juntos con el Papa 4.7 Los más vistos de El Trece : La familia Ingalls 3.5. "Coda señales del corazón" 3.1. El Papa en la Argentina 2.5. Cadena nacional C13 El Papa en el palacio libertad 2.4. El Papa en la Argentina 2.3

: La familia Ingalls 3.5. "Coda señales del corazón" 3.1. El Papa en la Argentina 2.5. Cadena nacional C13 El Papa en el palacio libertad 2.4. El Papa en la Argentina 2.3 Los más vistos de América TV: GPS 0.9. Mauro Szeta presenta, 0.8. Especiales América, Secretos verdaderos 0.7. Cadena nacional C02 El papa en el palacio libertad, Modo Selfie 0.5. Entrevistas de película, Pedalearg 0.4

GPS 0.9. Mauro Szeta presenta, 0.8. Especiales América, Secretos verdaderos 0.7. Cadena nacional C02 El papa en el palacio libertad, Modo Selfie 0.5. Entrevistas de película, Pedalearg 0.4 Los más vistos de El Nueve : TC Pick Up La final 1.1. TC Pick Up La previa 1.0. TLN El Papa León XIV 0.8. Cadena nacional C09 EL papa en el palacio libertad, Lo mejor del 9, TC Pick Up el podio 0.7. 70 20 hoy, Clave argentina, TLN El Papa León XIV, Tenes que ir 0.5

: TC Pick Up La final 1.1. TC Pick Up La previa 1.0. TLN El Papa León XIV 0.8. Cadena nacional C09 EL papa en el palacio libertad, Lo mejor del 9, TC Pick Up el podio 0.7. 70 20 hoy, Clave argentina, TLN El Papa León XIV, Tenes que ir 0.5 Los más vistos de Canal 7: La Santa Misa 0.7. Argentina recibe al Papa, Cadena nacional C07 El papa en el palacio libertad 0.6. Cadena nacional C07 El papa en el palacio libertad, Canal 7 noticias especiales Argentina recibe al Papa, El Cálamo, Sorteo quini seis 0.4. Hay música siempre, pampero tv 0.3. Productores, Unisono La música 0.1

La Santa Misa 0.7. Argentina recibe al Papa, Cadena nacional C07 El papa en el palacio libertad 0.6. Cadena nacional C07 El papa en el palacio libertad, Canal 7 noticias especiales Argentina recibe al Papa, El Cálamo, Sorteo quini seis 0.4. Hay música siempre, pampero tv 0.3. Productores, Unisono La música 0.1 Los más vistos de Net TV : "Fuerza de ejecución" 0.7. Caso cerrado 0.5. Cine club 0.4. Cadena nacional El Papa en el palacio libertad, "Jugada cruzada", "Quebrando todas las reglas" 0.3. Periodismo puro 0.2

: "Fuerza de ejecución" 0.7. Caso cerrado 0.5. Cine club 0.4. Cadena nacional El Papa en el palacio libertad, "Jugada cruzada", "Quebrando todas las reglas" 0.3. Periodismo puro 0.2 Los más vistos de Alpha TV: Cadena nacional Alpha TV El Papa en el palacio libertad 0.1

El top five

MasterChef Celebrity 11.7 MasterChef Celebrity la definición 10.1 Pasapalabra 7.3 Juego chino 5.5 Juntos con el Papa 4.7

Los promedios