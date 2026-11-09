La historia detrás del "Poncho Bandera" que usó Soledad Pastorutti en la previa de la misa del Papa León XIV

Soledad Pastorutti cantó en la previa de la misa del Papa León XIV en Palermo y lució un poncho con los colores de la bandera argentina.

La artista escogió la prenda con los colores celeste y blanco, confeccionada por artesanos en Catamarca, y que ya había utilizado en la despedida de Lionel Messi de la Selección.

Si bien en aquella oportunidad le regaló el "Poncho Bandera" al futbolista Agustín Giay, los dueños del emprendimiento le realizaron una réplica para su presentación este lunes antes de la primera misa del Papa León XIV en Buenos Aires.

Esta prenda de origen catamarqueño se llevó todas las miradas por la increíble representación de nuestro país pero también porque tiene una historia muy especial.

Su nombre es "Poncho Bandera" y está confeccionado por dos artesanos de la ciudad de Belén, Graciela Carrasco y Ramón Baigorría, quienes le regalaron esta pieza a la cantante folklórica durante su presentación en la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Este suceso ocurrió el 19 de julio de este año cuando la artista ofreció un show en este festival para honrar sus 30 años de carrera, por lo que fue reconocida con este poncho, objeto que ha significado mucho para ella ya que acostumbra a revolearlo durante todas sus shows.

Si bien ha conseguido mayor reconocimiento en esta noche, su origen se remonta a 16 años atrás cuando Graciela y Ramón, miembros de su emprendimiento Rua Chaky ("hecho a mano"), crearon esta colección inspirados en la bandera argentina para los festejos del Bicentenario.

Soledad Pastorutti cantó en la previa de la misa del Papa León XIV en Palermo

Soledad Pastorutti, junto a su hermana Natalia, cantó en la previa de la misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026.

El pontífice hizo una primera parada durante la mañana en el pequeño Cottolengo Don Orione, una casa de caridad para personas con discapacidad en la periferia sur de Buenos Aires, en la que advirtió que el progreso de un país se mide por la inclusión de los más necesitados. La institución aloja a 410 adultos con discapacidad. La gran mayoría no recibe visitas de familiares ni allegados.

Mientras esto trascurría, La Sole se presentó ante la marea de gente que esperaba al Santo Padre en Palermo. Entre las canciones que interpretó se destacan:“Alma Misionera”, a dúo con Natalia Pastorutti, uno de los himnos del cancionero católico y uno de los momentos más emotivos, en el que el público también se sumó a cantar.

"A Don Ata”, junto a “Entre a mi pago sin golpear”, fueron parte de su presentación. También interpretó otros temas como “La Viajera”, “Oración del Remanso” y una versión de “Aleluya” (Hallelujah).

La Sole apareció por sorpresa, lució un poncho con los colores de la bandera argentina y generó mucha emoción entre la marea de fieles que esperaban la llegada del Santo Padre.

Más de dos millones de personas asistieron este lunes en Buenos Aires a la misa más multitudinaria del pontificado de León XIV, quien defendió la vigencia de la familia cristiana como "un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

La multitud se congregó en torno al Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo para el primero de los tres encuentros masivos programados en la escala argentina de su viaje latinoamericano.

Al grito de "Olé olé León León" y agitando banderas argentinas y vaticanas, los fieles se agolparon formando un corredor de más de dos kilómetros sobre la anchísima avenida Del Libertador por el que pasó León en su papamóvil.

En su homilía, el enérgico pontífice de 71 años, que hace apenas tres semanas se sometió a una cirugía por un cáncer de pulmón, dijo que la familia cristiana "hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

Además, llamó a los padres a transmitir la fe a sus hijos "con los gestos más sencillos" como "la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua".

El papa León XIV encabezó este lunes en el Monumento a los Españoles una multitudinaria misa, de la que participan el presidente Javier Milei, dirigentes políticos, de la Iglesia, y unos dos millones de fieles.

Durante su homilía, el Pontífice centró su mensaje en la importancia de la familia como pilar social y espiritual de la Argentina, al tiempo que advirtió sobre el impacto del trabajo precario, las adicciones y las crisis sociales.

"La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo. En su tierra, lugar de encuentro de culturas y de etnias diferentes, la familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada", afirmó el Papa ante la multitud.

En esa línea, exhortó a no dejarse llevar por corrientes que desmerecen el rol del núcleo familiar en la actualidad: "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".