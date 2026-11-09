Así cantó Abel Pintos junto a los residentes del Cottolengo Don Orione frente al Papa León XIV: el video

Abel Pintos le cantó "La llave" al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. El músico estuvo acompañado por el coro integrado por residentes de la institución de Claypole, Almirante Brown, sur del Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires.

El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. Crédito: Luis ROBAYO / AFP

El artista argentino fue parte de la jornada que el Pontífice compartió con la comunidad de la institución en Claypole. La actuación se realizó durante la segunda jornada de la visita del Santo Padre al país, que comenzó el domingo y forma parte de su gira por Sudamérica.

Pintos también encargó la fabricación de tres guitarras acústicas diseñadas para la ocasión, con el nombre de León XIV y su firma. Una de ellas fue destinada al Pontífice como obsequio, otra quedará en el Cottolengo Don Orione y la tercera pasará a integrar su colección personal.

El papa León XIV advirtió este lunes que un país se mide por la inclusión de las personas con discapacidad, al visitar la reconocida institución de bien público y hogar para personas con discapacidad en Argentina.

Miles de personas esperaban este lunes en las afueras de Buenos Aires para saludar al papa León XIV a su paso hacia el hogar de caridad donde viven 410 adultos con discapacidad, que fue recibido entre muestras de afecto y entusiasmo.

El Santo Padre partió este lunes por la mañana desde la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, a bordo de un auto blindado. A pocos metros de llegar a destino, se subió al papamóvil para completar el recorrido mientras saludaba a las personas que se habían acercado a esperarlo

"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", dijo el pontífice de 71 años en su discurso.

Defendió la dignidad de las personas con discapacidad: "Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida", dijo el papa en el Cottolengo, donde la gran mayoría no recibe visitas de familiares ni allegados.

"El amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida. Aquellos que padecen un impedimento físico o espiritual deben reconocerse como amigos de Jesús y amados especialmente por él", agregó.

Marta Torres, 78 años, residente del Cottolengo Don Orione emocionó al Papa León XIV. Crédito: Tiziana FABI / AFP

El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. Crédito: Tiziana FABI / AFP

León XIV llegó el domingo a Argentina procedente de Uruguay, primera etapa de una gira sudamericana que terminará en Perú. En su primer discurso en Buenos Aires pidió que el crecimiento llegue a los más necesitados y se respete a quienes piensan distinto, un mensaje de peso ante Milei, que arremete contra críticos y cuyo ajuste la Iglesia cuestiona.