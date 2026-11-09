La reflexión de Florencia Peña por la visita del Papa León XIV a la Argentina: "Me parece esencial en un momento de tanta crueldad"

Florencia Peña compartió una reflexión por la visita del Papa León XIV a la Argentina y celebró la unión que generó a nivel país.

La actriz publicó un mensaje en la red luego de la convocatoria multitudinaria que tuvo la llegada del Santo Padre este lunes al Monumento a los Españoles, en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, para dar su primera misa ante más de 2 millones de fieles.

Varios famosos y personalidades destacadas participaron del encuentro, y pese a que Florencia Peña no estuvo allí, escribió un mensaje en su cuenta de X.

"No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe. Me parece una energía muy poderosa", manifestó.

"Y que tanta gente se haya congregado a escuchar palabras de unidad, de igualdad de oportunidades, de amor, de respeto, de educación, de empatía frente a los más necesitados, me parece esencial en un momento de tanta crueldad", opinó.

Los famosos que estuvieron presentes en la misa del Papa León XIV en Palermo

El papa León XIV encabezó este lunes en el Monumento a los Españoles, en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, una multitudinaria misa, de la que participaron el presidente Javier Milei, dirigentes políticos, de la Iglesia, y más de 2 millones de fieles según estimaciones, entre los que se encontraban famosos del espectáculo argentino.

Cristina Pérez junto a Luis Petri, diputado nacional por la provincia de Mendoza y vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Carolina "Pampita" Ardohain con sus hijos, Yanina Latorre, Analía Franchín, Florencia de la V con su esposo Pablo Goycochea y sus hijos, son algunas de las celebridades que se vieron entre las primeras filas o en zonas privilegiadas de la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles (Palermo, Buenos Aires), el 9 de noviembre de 2026.

Georgina Barbarossa, profundamente conmovida, cubrió la misa para Telefe desde su programa "A La Barbarossa", mientras que Gladys "La Bomba Tucumana" y su hijo Tyago Griffo, y Roberto García Moritánestuvieron entre el público.

"Una misa histórica. Un mensaje de fe, esperanza y unidad. El papa León XIV nos recordó la importancia de defender la vida, la dignidad del trabajo, la cultura del esfuerzo y la solidaridad con quienes más lo necesitan. Una sociedad mejor se construye con valores, educación, libertad y oportunidades para progresar. Que su visita nos inspire a dejar atrás las divisiones y trabajar por una Argentina más justa, fraterna y próspera. La fe nos une. La esperanza nos moviliza. El futuro nos compromete. ¡Gracias, Santo Padre!", expresó García Moritán junto a imágenes del lugar donde estaba para presenciar la misa.

Además, Soledad Pastorutti se presentó sorpresivamente para cantar en la previa de la misa, junto a su hermana Natalia, y Abel Pintos había cantado antes en el Cottolengo Don Orione.

El histórico locutor y conductor Fernando Bravo, fue el encargado de proclamar la primera lectura, del Antiguo Testamento, en la Santa Misa que presidió el papa León XIV el 9 de noviembre de 2026. Su intervención generó aplausos y fue uno de los momentos destacados del inicio de la ceremonia.

Bravo leyó un pasaje de la profecía de Ezequiel (47,1-2.8-9.12), correspondiente a la fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán. El texto utiliza la imagen del agua que brota del Templo como símbolo de restauración, esperanza, sanación y vida abundante. El simbolismo del agua viva que transforma y da vida se relaciona con la Iglesia como templo y fuente de gracia.

La misa empezó a las 11:30, con llegada del papa en papamóvil alrededor de las 10 y animación desde temprano. Había sectores diferenciados para invitados, incluyendo autoridades como el presidente Javier Milei y su gabinete, y el gobierno porteño, además del público general. Las celebridades mencionadas ocuparon lugares de privilegio o zonas cercanas gracias a invitaciones/QR.