A2O LITE, el nuevo grupo de K-Pop que trae aire fresco: quiénes son las integrantes

A2O LITE es un grupo femenino multinacional de K-pop y Zalpha pop (dirigido a Generación Z y Generación Alpha) de Corea del Sur que debutó el 13 de octubre de 2026 bajo la agencia A2O Entertainment, cuya cabeza es Lee Soo-man, fundador de SM Entertainment.

A20 LITE

De los grupos jóvenes New Jeans (que pertenece a la cuarta generación del K-Pop) se perfilaba como el gran futuro. Sin embargo, tras la disputa que desembocó en denuncias de las integrantes contra la agencia ADOR (subsidiaria de HYBE) y viceversa, y la salida definitiva de Danielle más el hiatus indefinido en el que entró el grupo, se produjo un flojo crecimiento en la industria y la innovación musical. Hasta que llegó A2O LITE, y trajo un aire fresco necesario.

El grupo de nueve debutó el 13 de octubre de 2026 con el single digital “NEON”, un dance-pop con bajos pesados y resonantes, armonías a cappella, elementos electrónicos y una estructura dramática, que tuvo un éxito inmediato, siendo número 1 en Melon en poco más de 24 horas y top 10 en Billboard Global 200.

¿Qué significa A2O LITE en el kpop?

El nombre de A2O LITE combina “Alpha to Omega” (A2O, símbolo de un viaje completo) + “Lite” (luz y ligereza), y forman parte de un universo ficticio llamado ACE/Soulite junto al boy group A2O SOUL.

¿Quiénes son las integrantes de A2O LITE?

El grupo de quinta generación está formado por 9 chicas de 5 nacionalidades:

Miembros de A20 LITE

Young – Corea del Sur

Himeki – Japón

Vora – Corea del Sur

Xili – China

Rada – Tailandia

Merci – China

Ayune – Corea del Sur

Oa / OA – dual EE.UU. + Japón

Aijing – China

¿Qué edad tienen las integrantes de A20 LITE?

Young: 27 de octubre de 2008, 18 años

Himeki: 5 de octubre de 2009, 17 años

Vora: 10 de febrero de 2010, 16 años

Xili: 6 de noviembre de 2010, 15 años

Rada: 11 de abril de 2011, 15 años

Merci: 31 de mayo de 2011, 15 años

Ayune: 29 de enero de 2013, 13 años

Oa: 8 de febrero de 2013, 13 años

Aijing: 24 de abril de 2013, 13 años

¿Quién es la líder de A20 LITE?

La líder es Young (Jeong Si-young su nombre real). Nacida el 27 de octubre de 2008, es la mayor del grupo y también actúa como lead vocalist.