La Reina Máxima llegó a la Argentina de una manera inesperada y se tomó el tiempo de visitar la muestra "Mafalda Inmersiva" ubicada en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires.

Después de una semana de jurar como reservista militar en los Países Bajos, se la pude ver acompañada de su madre María del Carmen Cerruti, sin custodia.

Ambas llegaron al lugar sin anunciarse y sin protocolo. Adquirieron sus entradas en la boletería como cualquier otra persona.

Máxima lució un vestido largo estampado en blanco y negro de manga amplia, sandalias nude de taco bajo y una cartera de paja —un look veraniego e informal, del todo alejado del uniforme militar con el que había posado días atrás en Breda. Su madre, Cerruti, la acompañó de camisa clara.

Según trascendió, La Reina Máxima se sintió muy a gusto por la calidad de la producción y aseguró que "la muestra tiene un nivel internacional". Además, celebró que "una empresa argentina haya desarrollado este tipo de proyecto".

La Reina Máxima estuvo en Buenos Aires visitó la muestra.

Tanto Máxima como su madre son fanáticas de Mafalda y se dio a conocer que La Reina hizo una parada en la tienda y se fue con varias bolsas blancas con el logo de Mafalda Inmersiva.

¿Qué es Mafalda Inmersiva y cómo es el recorrido?

Mafalda Inmersiva abrió sus puertas el 1 de octubre de 2026 en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) y ocupa 1.300 metros cuadrados distribuidos en 14 salas temáticas. El recorrido dura aproximadamente una hora e ingresa un grupo de 36 personas cada diez minutos.

La propuesta, liderada por el director y productor general Damián Kirzner, combina escenografías a escala real, proyecciones en 360° con sonido envolvente espacializado, pantallas táctiles interactivas, realidad virtual multiusuario y música original para la muestra.

Las animaciones 2D —1.500 segundos en total— fueron desarrolladas por un equipo interdisciplinario con base en Argentina, España e Inglaterra, y respetan los trazos y textos originales de Quino sin modificar su estética.

El recorrido lleva a la visita por los escenarios más conocidos de la historieta: el cuarto de Mafalda con su globo terráqueo y el póster de John Lennon, la cocina donde Raquel espera con la escoba, el cuarto de Susanita —ambientado con aroma a caramelo de fresa y repleto de biberones y osos de peluche— y el Almacén Don Manolo, recreado a tamaño real con olor a fiambrería.

También hay una sala de realidad virtual donde varios visitantes pueden ingresar simultáneamente a los sueños y deseos de los personajes, y un sector de juegos pensado especialmente para los más chicos.

El proyecto cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Quino y el reconocimiento “Orillas Nuevas” del Institut Français d’Argentine (IFA).

Guillermo “Guille” Lavado, sobrino del historietista, estuvo presente en el estreno junto a los herederos de su legado.

La muestra de "Mafalda Inmersiva" tendrá una gira por Latinoamérica y Europa una vez que termine su temporada en Buenos Aires.